Це недороге м’ясо стане розкішним: що таке "котлета по-дарницьки" та як її готувати (відео)

Як приготувати м’ясо на святковий стіл

М’ясні страви на святковий стіл різноманітні. Однак просто запекти м’ясо, наприклад, яловичину — це ще не все. Іноді хочеться чогось цікавішого. Якщо це про вас, то зверніть увагу на наступний рецепт.

На кулінарному ютуб-каналі "Кухня "Три табурета" розповіли, як приготувати просто розкішно недорогий шматок м’яса — свинячу або телячу гомілку, з якої видалена велика кістка. Готова "котлета по-дарницьки" виглядає вельми презентабельно і чудова на смак.

Інгредієнти:

Гомілка без кістки — 3 шт (1500 г)

Сироп від маринованих слив або варення — 3 ст. л.

Приправа для м'яса — 2 ст. л.

Сіль — 1 ч. л.

Бальзамічний оцет — 1-2 ч. л.

Олія оливкова — 2 ч. л.

Вино або вода — 0,5 склянки

Спосіб приготування:

М'ясо потрібно ретельно вимити і обсушити рушником. В мисочці змішуємо маринад — приправу для м'яса, сіль, сироп, бальзамічний оцет і олію. Заливаємо маринадом м'ясо та ретельно перемішуємо, щоб кожен шматок був з усіх сторін покритий маринадом. Залишаємо в холодильнику на добу. За 30 хвилин до запікання дістаємо м'ясо з холодильника. Викладаємо на змащене деко і на 20 хвилин ставимо в духовку, розігріту до 200°C. Коли 20 хвилин минуть, зменшуємо нагрів до 180°C і допікаємо ще приблизно півтори години. Коли м'ясо зарум'яниться, поливаємо його вином. Час від часу в процесі запікання потрібно поливати м'ясо соком з дека. Готовність страви перевіряємо зубочисткою. Якщо м’ясо легко протикається і не тече червоний сік — страва готова.

Це дуже смачно, соковито і апетитно. До такого м’яса пасує будь-який гарнір. Також ми розповідали, як приготувати смачний і красивий салат з буряком.