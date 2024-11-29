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Це недороге м’ясо стане розкішним: що таке "котлета по-дарницьки" та як її готувати (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Рецепт смачного м’яса
Рецепт смачного м’яса. Фото Скриншот з відео

Як приготувати м’ясо на святковий стіл

М’ясні страви на святковий стіл різноманітні. Однак просто запекти м’ясо, наприклад, яловичину — це ще не все. Іноді хочеться чогось цікавішого. Якщо це про вас, то зверніть увагу на наступний рецепт.

На кулінарному ютуб-каналі "Кухня "Три табурета" розповіли, як приготувати просто розкішно недорогий шматок м’яса — свинячу або телячу гомілку, з якої видалена велика кістка. Готова "котлета по-дарницьки" виглядає вельми презентабельно і чудова на смак.

Інгредієнти:

  • Гомілка без кістки — 3 шт (1500 г)
  • Сироп від маринованих слив або варення — 3 ст. л.
  • Приправа для м'яса — 2 ст. л.
  • Сіль — 1 ч. л.
  • Бальзамічний оцет — 1-2 ч. л.
  • Олія оливкова — 2 ч. л.
  • Вино або вода — 0,5 склянки

Спосіб приготування:

  1. М'ясо потрібно ретельно вимити і обсушити рушником. В мисочці змішуємо маринад — приправу для м'яса, сіль, сироп, бальзамічний оцет і олію.
  2. Заливаємо маринадом м'ясо та ретельно перемішуємо, щоб кожен шматок був з усіх сторін покритий маринадом. Залишаємо в холодильнику на добу.
  3. За 30 хвилин до запікання дістаємо м'ясо з холодильника. Викладаємо на змащене деко і на 20 хвилин ставимо в духовку, розігріту до 200°C. Коли 20 хвилин минуть, зменшуємо нагрів до 180°C і допікаємо ще приблизно півтори години.
  4. Коли м'ясо зарум'яниться, поливаємо його вином. Час від часу в процесі запікання потрібно поливати м'ясо соком з дека.
  5. Готовність страви перевіряємо зубочисткою. Якщо м’ясо легко протикається і не тече червоний сік — страва готова.

Це дуже смачно, соковито і апетитно. До такого м’яса пасує будь-який гарнір. Також ми розповідали, як приготувати смачний і красивий салат з буряком.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Святковий стіл #Маринад