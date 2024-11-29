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Это недорогое мясо станет роскошным: что такое "котлета по-дарницки" и как ее готовить (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Рецепт вкусного мяса
Рецепт вкусного мяса. Фото Скриншот из видео

Как приготовить мясо на праздничный стол

Мясные блюда на праздничный стол многообразны. Однако просто запечь мясо, например, говядину – это еще не все. Иногда хочется чего-нибудь поинтереснее. Если это о вас, обратите внимание на следующий рецепт.

На кулинарном ютуб-канале "Кухня "Три табурета" рассказали, как приготовить просто роскошно недорогой кусок мяса — свиную или телячую голень, из которой удалена большая кость.

Ингредиенты:

  • Голень без кости — 3 шт (1500 г)
  • Сироп от маринованных слив или варенья – 3 ст. л.
  • Приправа для мяса – 2 ст. л.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Бальзамический уксус – 1-2 ч. л.
  • Масло оливковое – 2 ч. л.
  • Вино или вода – 0,5 стакана

Способ приготовления:

  1. Мясо нужно тщательно вымыть и обсушить полотенцем. В мисочке смешиваем маринад – приправу для мяса, соль, сироп, бальзамический уксус и растительное масло.
  2. Заливаем мясо маринадом и тщательно перемешиваем, чтобы каждый кусок был со всех сторон покрыт маринадом. Оставляем в холодильнике в сутки.
  3. За 30 минут до запекания достаем мясо из холодильника. Выкладываем на смазанный противень и на 20 минут ставим в духовку, разогретую до 200°C. Когда 20 минут пройдут, уменьшаем нагрев до 180°C и допекаем еще примерно полтора часа.
  4. Когда мясо зарумянится, поливаем его вином. Время от времени в процессе запекания нужно поливать мясо соком из противня.
  5. Готовность блюда проверяем зубочисткой. Если мясо легко протикается и не течет красный сок – блюдо готово.

Это очень вкусно, сочно и аппетитно. К такому мясу подходит любой гарнир. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный и красивый салат со свеклой.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Праздничный стол #Маринад