Класичний німецький штолен можна спекти вдома: рецепт з марципаном (відео)

Апетитний штолен з марципаном

Святкова випічка – це про особливий смак, настрій та атмосферу. Ми ділились рецептом апетитних різдвяних пампухів. Тепер розповідаємо, як приготувати штолен.

Це традиційний німецький кекс, який випікається, а потім витримується до Різдва 21 день. Кухар та ресторатор Євген Клопотенко показав у своєму відео, як приготувати класичний штолен з марципаном.

Інгредієнти:

500 г борошна пшеничного

100 г цукру

25-30 г дріжджів

10 г солі

150 г вершкового масла, розм'якшеного

250 мл молока

1 ч. л. ванільного цукру з кардамоном

125 г кураги

125 г в'яленої журавлини

50 г темного рому

1 дрібка солі

цедра апельсина

Для марципану:

50 г волоських горіхів

50 г мигдалю

150 г цукру

40 мл води

Для змащування:

25 г вершкового масла, топленого

2-3 ст. л. цукрової пудри

Спосіб приготування:

Змішуємо борошно з цукром. Розкришуємо 25-30 г дріжджів, додаємо дрібку солі, ванільний цукор та кардамон. В миску із сухими інгредієнтами додаємо розм’якшене вершкове масло та цедру. Вливаємо тепле молоко та замішуємо тісто. Місимо протягом 6-7 хвилин до отримання однорідної м'якого тіста. Залишаємо тісто в мисці. Накриваємо рушничком або харчовою плівкою. Залишаємо так на 1 годину. Для марципану блендером перемелюємо волоські горіхи та мигдаль. У сотейник або невелику каструлю вливаємо воду і всипаємо цукор. Варимо до розчинення цукру. Додаємо у цукровий сироп крихту з горіхів і, постійно помішуючи, варимо ще кілька хвилин до загустіння. Залишаємо до охолодження, а потім формуємо з нього "ковбаску". Невеликими кубиками кришимо курагу та змішуємо з журавлиною. Заливаємо ромом та настоюємо. Обминаємо тісто і розподіляємо його в круглий пласт товщиною 1 см. Зверху розподіляємо сухофрукти. Трохи загортаємо одну сторону. З іншого боку загортаємо ще трохи більше тіста. Викладаємо зверху марципан та ще раз складаємо до тонкого краю. Залишаємо сформований штолен настоятися ще на 20-30 хвилин. Випікаємо його при 170-180 градусах впродовж 45-50 хвилин.

Гарячий штолен змащуємо маслом та засипаємо цукровою пудрою. Можна настоювати його, а можна дочекатись охолодження та смакувати одразу. Також ми розповідали, як приготувати ніжний пляцок "Вишня під снігом".