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Класичний німецький штолен можна спекти вдома: рецепт з марципаном (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Рецепт штолена від Євгена Клопотенка
Рецепт штолена від Євгена Клопотенка. Фото shuba.life

Апетитний штолен з марципаном

Святкова випічка – це про особливий смак, настрій та атмосферу. Ми ділились рецептом апетитних різдвяних пампухів. Тепер розповідаємо, як приготувати штолен.

Це традиційний німецький кекс, який випікається, а потім витримується до Різдва 21 день. Кухар та ресторатор Євген Клопотенко показав у своєму відео, як приготувати класичний штолен з марципаном.

Інгредієнти:

  • 500 г борошна пшеничного
  • 100 г цукру
  • 25-30 г дріжджів
  • 10 г солі
  • 150 г вершкового масла, розм'якшеного
  • 250 мл молока
  • 1 ч. л. ванільного цукру з кардамоном
  • 125 г кураги
  • 125 г в'яленої журавлини
  • 50 г темного рому
  • 1 дрібка солі
  • цедра апельсина

Для марципану:

  • 50 г волоських горіхів
  • 50 г мигдалю
  • 150 г цукру
  • 40 мл води

Для змащування:

  • 25 г вершкового масла, топленого
  • 2-3 ст. л. цукрової пудри

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо борошно з цукром. Розкришуємо 25-30 г дріжджів, додаємо дрібку солі, ванільний цукор та кардамон.
  2. В миску із сухими інгредієнтами додаємо розм’якшене вершкове масло та цедру. Вливаємо тепле молоко та замішуємо тісто. Місимо протягом 6-7 хвилин до отримання однорідної м'якого тіста.
  3. Залишаємо тісто в мисці. Накриваємо рушничком або харчовою плівкою. Залишаємо так на 1 годину.
  4. Для марципану блендером перемелюємо волоські горіхи та мигдаль. У сотейник або невелику каструлю вливаємо воду і всипаємо цукор. Варимо до розчинення цукру.
  5. Додаємо у цукровий сироп крихту з горіхів і, постійно помішуючи, варимо ще кілька хвилин до загустіння. Залишаємо до охолодження, а потім формуємо з нього "ковбаску". Невеликими кубиками кришимо курагу та змішуємо з журавлиною. Заливаємо ромом та настоюємо.
  6. Обминаємо тісто і розподіляємо його в круглий пласт товщиною 1 см. Зверху розподіляємо сухофрукти. Трохи загортаємо одну сторону.
  7. З іншого боку загортаємо ще трохи більше тіста. Викладаємо зверху марципан та ще раз складаємо до тонкого краю.
  8. Залишаємо сформований штолен настоятися ще на 20-30 хвилин. Випікаємо його при 170-180 градусах впродовж 45-50 хвилин.

Гарячий штолен змащуємо маслом та засипаємо цукровою пудрою. Можна настоювати його, а можна дочекатись охолодження та смакувати одразу. Також ми розповідали, як приготувати ніжний пляцок "Вишня під снігом".

Теги:
#Рецепт #Випічка #Євген Клопотенко #Різдвяний штолен