Класичний німецький штолен можна спекти вдома: рецепт з марципаном (відео)
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Апетитний штолен з марципаном
Святкова випічка – це про особливий смак, настрій та атмосферу. Ми ділились рецептом апетитних різдвяних пампухів. Тепер розповідаємо, як приготувати штолен.
Це традиційний німецький кекс, який випікається, а потім витримується до Різдва 21 день. Кухар та ресторатор Євген Клопотенко показав у своєму відео, як приготувати класичний штолен з марципаном.
Інгредієнти:
- 500 г борошна пшеничного
- 100 г цукру
- 25-30 г дріжджів
- 10 г солі
- 150 г вершкового масла, розм'якшеного
- 250 мл молока
- 1 ч. л. ванільного цукру з кардамоном
- 125 г кураги
- 125 г в'яленої журавлини
- 50 г темного рому
- 1 дрібка солі
- цедра апельсина
Для марципану:
- 50 г волоських горіхів
- 50 г мигдалю
- 150 г цукру
- 40 мл води
Для змащування:
- 25 г вершкового масла, топленого
- 2-3 ст. л. цукрової пудри
Спосіб приготування:
- Змішуємо борошно з цукром. Розкришуємо 25-30 г дріжджів, додаємо дрібку солі, ванільний цукор та кардамон.
- В миску із сухими інгредієнтами додаємо розм’якшене вершкове масло та цедру. Вливаємо тепле молоко та замішуємо тісто. Місимо протягом 6-7 хвилин до отримання однорідної м'якого тіста.
- Залишаємо тісто в мисці. Накриваємо рушничком або харчовою плівкою. Залишаємо так на 1 годину.
- Для марципану блендером перемелюємо волоські горіхи та мигдаль. У сотейник або невелику каструлю вливаємо воду і всипаємо цукор. Варимо до розчинення цукру.
- Додаємо у цукровий сироп крихту з горіхів і, постійно помішуючи, варимо ще кілька хвилин до загустіння. Залишаємо до охолодження, а потім формуємо з нього "ковбаску". Невеликими кубиками кришимо курагу та змішуємо з журавлиною. Заливаємо ромом та настоюємо.
- Обминаємо тісто і розподіляємо його в круглий пласт товщиною 1 см. Зверху розподіляємо сухофрукти. Трохи загортаємо одну сторону.
- З іншого боку загортаємо ще трохи більше тіста. Викладаємо зверху марципан та ще раз складаємо до тонкого краю.
- Залишаємо сформований штолен настоятися ще на 20-30 хвилин. Випікаємо його при 170-180 градусах впродовж 45-50 хвилин.
Гарячий штолен змащуємо маслом та засипаємо цукровою пудрою. Можна настоювати його, а можна дочекатись охолодження та смакувати одразу. Також ми розповідали, як приготувати ніжний пляцок "Вишня під снігом".