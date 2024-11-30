Классический немецкий штолен можно испечь дома: рецепт с марципаном (видео)
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Аппетитный штолен с марципаном
Праздничная выпечка – это об особом вкусе, настроении и атмосфере. Мы делились рецептом аппетитных рождественских пампухов. Теперь рассказываем, как приготовить штолены.
Это традиционный немецкий кекс, который выпекается и затем выдерживается до Рождества 21 день. Повар и ресторатор Евгений Клопотенко показал в своем видео, как приготовить классический штолен с марципаном.
Ингредиенты:
- 500 г муки пшеничной
- 100 г сахара
- 25-30 г дрожжей
- 10 г соли
- 150 г сливочного масла, размягченного
- 250 мл молока
- 1 ч. л. ванильного сахара с кардамоном
- 125 г кураги
- 125 г вяленой клюквы
- 50 г темного рома
- 1 щепотка соли
- цедра апельсина
Для марципана:
- 50 г грецких орехов
- 50 г миндаля
- 150 г сахара
- 40 мл воды
Для смазки:
- 25 г сливочного масла, топленого
- 2-3 ст. л. сахарной пудры
Способ приготовления:
- Смешиваем муку с сахаром. Раскрашиваем 25-30 г дрожжей, добавляем щепотку соли, ванильный сахар и кардамон.
- В миску с сухими ингредиентами добавляем размягченное масло и цедру. Вливаем теплое молоко и замешиваем тесто в течение 6-7 минут.
- Оставляем тесто в миске. Накрываем полотенцем или пищевой пленкой.
- Для марципана блендером перемалываем грецкие орехи и миндаль. В сотейник или небольшую кастрюлю вливаем воду и всыпаем сахар.
- Добавляем в сахарный сироп крошку из орехов и, постоянно помешивая, варим еще несколько минут до загустения, а затем формируем из него "колбаску".
- Обходим тесто и распределяем его в круглый пласт толщиной 1 см. Сверху распределяем сухофрукты.
- С другой стороны заворачиваем еще немного больше теста. Выкладываем сверху марципан и еще раз складываем до тонкого края.
- Оставляем сформированный штолен настояться еще на 20-30 минут.
Горячий штолен смазываем маслом и засыпаем сахарной пудрой. Можно его настаивать, а можно дождаться охлаждения и смаковать сразу. Также мы рассказывали, как приготовить нежный уголок "Вишня под снегом".