Укр

Классический немецкий штолен можно испечь дома: рецепт с марципаном (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рецепт штолена от Евгения Клопотенко
Рецепт штолена от Евгения Клопотенко. Фото shuba.life

Аппетитный штолен с марципаном

Праздничная выпечка – это об особом вкусе, настроении и атмосфере. Мы делились рецептом аппетитных рождественских пампухов. Теперь рассказываем, как приготовить штолены.

Это традиционный немецкий кекс, который выпекается и затем выдерживается до Рождества 21 день. Повар и ресторатор Евгений Клопотенко показал в своем видео, как приготовить классический штолен с марципаном.

Ингредиенты:

  • 500 г муки пшеничной
  • 100 г сахара
  • 25-30 г дрожжей
  • 10 г соли
  • 150 г сливочного масла, размягченного
  • 250 мл молока
  • 1 ч. л. ванильного сахара с кардамоном
  • 125 г кураги
  • 125 г вяленой клюквы
  • 50 г темного рома
  • 1 щепотка соли
  • цедра апельсина

Для марципана:

  • 50 г грецких орехов
  • 50 г миндаля
  • 150 г сахара
  • 40 мл воды

Для смазки:

  • 25 г сливочного масла, топленого
  • 2-3 ст. л. сахарной пудры

Способ приготовления:

  1. Смешиваем муку с сахаром. Раскрашиваем 25-30 г дрожжей, добавляем щепотку соли, ванильный сахар и кардамон.
  2. В миску с сухими ингредиентами добавляем размягченное масло и цедру. Вливаем теплое молоко и замешиваем тесто в течение 6-7 минут.
  3. Оставляем тесто в миске. Накрываем полотенцем или пищевой пленкой.
  4. Для марципана блендером перемалываем грецкие орехи и миндаль. В сотейник или небольшую кастрюлю вливаем воду и всыпаем сахар.
  5. Добавляем в сахарный сироп крошку из орехов и, постоянно помешивая, варим еще несколько минут до загустения, а затем формируем из него "колбаску".
  6. Обходим тесто и распределяем его в круглый пласт толщиной 1 см. Сверху распределяем сухофрукты.
  7. С другой стороны заворачиваем еще немного больше теста. Выкладываем сверху марципан и еще раз складываем до тонкого края.
  8. Оставляем сформированный штолен настояться еще на 20-30 минут.

Горячий штолен смазываем маслом и засыпаем сахарной пудрой. Можно его настаивать, а можно дождаться охлаждения и смаковать сразу. Также мы рассказывали, как приготовить нежный уголок "Вишня под снегом".

Теги:
#Рецепт #Выпечка #Евгений Клопотенко #Рождественский штоллен