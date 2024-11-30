Классический немецкий штолен можно испечь дома: рецепт с марципаном (видео)

Аппетитный штолен с марципаном

Праздничная выпечка – это об особом вкусе, настроении и атмосфере. Мы делились рецептом аппетитных рождественских пампухов. Теперь рассказываем, как приготовить штолены.

Это традиционный немецкий кекс, который выпекается и затем выдерживается до Рождества 21 день. Повар и ресторатор Евгений Клопотенко показал в своем видео, как приготовить классический штолен с марципаном.

Ингредиенты:

500 г муки пшеничной

100 г сахара

25-30 г дрожжей

10 г соли

150 г сливочного масла, размягченного

250 мл молока

1 ч. л. ванильного сахара с кардамоном

125 г кураги

125 г вяленой клюквы

50 г темного рома

1 щепотка соли

цедра апельсина

Для марципана:

50 г грецких орехов

50 г миндаля

150 г сахара

40 мл воды

Для смазки:

25 г сливочного масла, топленого

2-3 ст. л. сахарной пудры

Способ приготовления:

Смешиваем муку с сахаром. Раскрашиваем 25-30 г дрожжей, добавляем щепотку соли, ванильный сахар и кардамон. В миску с сухими ингредиентами добавляем размягченное масло и цедру. Вливаем теплое молоко и замешиваем тесто в течение 6-7 минут. Оставляем тесто в миске. Накрываем полотенцем или пищевой пленкой. Для марципана блендером перемалываем грецкие орехи и миндаль. В сотейник или небольшую кастрюлю вливаем воду и всыпаем сахар. Добавляем в сахарный сироп крошку из орехов и, постоянно помешивая, варим еще несколько минут до загустения, а затем формируем из него "колбаску". Обходим тесто и распределяем его в круглый пласт толщиной 1 см. Сверху распределяем сухофрукты. С другой стороны заворачиваем еще немного больше теста. Выкладываем сверху марципан и еще раз складываем до тонкого края. Оставляем сформированный штолен настояться еще на 20-30 минут.

Горячий штолен смазываем маслом и засыпаем сахарной пудрой. Можно его настаивать, а можно дождаться охлаждения и смаковать сразу. Также мы рассказывали, как приготовить нежный уголок "Вишня под снегом".