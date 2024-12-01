Не купуйте марципан для штолена: його можна зробити вдома, ще й значно дешевше (відео)
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Для марципана потрібно всього три інгредієнти
Штолен — це апетитна випічка, яку традиційно готують за кілька тижнів до Різдва. Ми ділились класичним рецептом штолена. Однією із варіацій є штолен з марципаном.
Мало хто знає, та марципан можна приготувати самотужки. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Оленчина кухня". Це зовсім нескладно, а ще для приготування потрібно всього три інгредієнти — мигдаль або мигдалеве борошно, лікер амарето та цукрова пудра.
Інгредієнти:
- 150 г мигдалевого борошна
- 50 г цукрової пудри
- 20 г амарето
Спосіб приготування:
- Мигдалеве борошно і цукрову пудру перекладаємо чашу блендера. Одразу починаємо змішувати на високій швидкості.
- Потрібно змішати компоненти до однорідності, аби почала утворюватись паста. Додаємо до маси амарето і продовжуємо змішувати. Маса повинна стати повністю однорідною пастою.
- Перекладаємо масу у плівку та щільно загортаємо. Залишаємо його охолонути та застигнути на 24 години. Після цього можна використовувати його за потребою та бажанням — в десертах та випічці.
Амарето в рецепті можна замінити на воду, але готовий марципан буде не таким ароматним. Також ми розповідали, як спекти пісні різдвяні пампухи.