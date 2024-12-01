Не купуйте марципан для штолена: його можна зробити вдома, ще й значно дешевше (відео)

Для марципана потрібно всього три інгредієнти

Штолен — це апетитна випічка, яку традиційно готують за кілька тижнів до Різдва. Ми ділились класичним рецептом штолена. Однією із варіацій є штолен з марципаном.

Мало хто знає, та марципан можна приготувати самотужки. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Оленчина кухня". Це зовсім нескладно, а ще для приготування потрібно всього три інгредієнти — мигдаль або мигдалеве борошно, лікер амарето та цукрова пудра.

Інгредієнти:

150 г мигдалевого борошна

50 г цукрової пудри

20 г амарето

Спосіб приготування:

Мигдалеве борошно і цукрову пудру перекладаємо чашу блендера. Одразу починаємо змішувати на високій швидкості. Потрібно змішати компоненти до однорідності, аби почала утворюватись паста. Додаємо до маси амарето і продовжуємо змішувати. Маса повинна стати повністю однорідною пастою. Перекладаємо масу у плівку та щільно загортаємо. Залишаємо його охолонути та застигнути на 24 години. Після цього можна використовувати його за потребою та бажанням — в десертах та випічці.

Амарето в рецепті можна замінити на воду, але готовий марципан буде не таким ароматним. Також ми розповідали, як спекти пісні різдвяні пампухи.