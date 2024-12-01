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Не купуйте марципан для штолена: його можна зробити вдома, ще й значно дешевше (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Марципан можна приготувати самотужки
Марципан можна приготувати самотужки. Фото shuba.life

Для марципана потрібно всього три інгредієнти

Штолен — це апетитна випічка, яку традиційно готують за кілька тижнів до Різдва. Ми ділились класичним рецептом штолена. Однією із варіацій є штолен з марципаном.

Мало хто знає, та марципан можна приготувати самотужки. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Оленчина кухня". Це зовсім нескладно, а ще для приготування потрібно всього три інгредієнти — мигдаль або мигдалеве борошно, лікер амарето та цукрова пудра.

Інгредієнти:

  • 150 г мигдалевого борошна
  • 50 г цукрової пудри
  • 20 г амарето

Спосіб приготування:

  1. Мигдалеве борошно і цукрову пудру перекладаємо чашу блендера. Одразу починаємо змішувати на високій швидкості.
  2. Потрібно змішати компоненти до однорідності, аби почала утворюватись паста. Додаємо до маси амарето і продовжуємо змішувати. Маса повинна стати повністю однорідною пастою.
  3. Перекладаємо масу у плівку та щільно загортаємо. Залишаємо його охолонути та застигнути на 24 години. Після цього можна використовувати його за потребою та бажанням — в десертах та випічці.

Амарето в рецепті можна замінити на воду, але готовий марципан буде не таким ароматним. Також ми розповідали, як спекти пісні різдвяні пампухи.

Теги:
#Солодощі #Мигдаль #Різдво #Різдвяний штолен #Різдво