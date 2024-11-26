Найніжніший штолен готується так: випічка, яку готують зараз, а їдять на Різдво (відео)
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Рецепт домашнього штолена
Різдво в різних країнах святкують по-різному. В кондитерських Італії продають ніжне горіхове печиво Baci di Dama. З Німеччини ж прийшла традиція випікати штолени.
Ця святкова випічка особлива — штолени випікають за два тижні до Різдва і певним чином настоюють так, щоб до свята вони були на піку свого смаку та аромату. Як приготувати штолен вдома, Розповіли на кулінарному ютуб-каналі "Смаколик.юа".
Інгредієнти:
- 100 г родзинок
- 150 г сушеної вишні
- 100 г цукатів
- 100 г мигдалю
- цедра 1 апельсина
- 100 мл рому ( або коньяку )
Для тіста:
- 150 мл молока
- 100 г цукру
- 40 г дріжджів
- 2 жовтки
- 1 ч.л ванілі
- 1 ст.л цедри лимона
- 1 ч.л кориці
- 0.5 ч.л сушеного імбиру
- 0.5 ч.л мускатного горіха
- 500 г борошна
- 150 г вершкового масла
Додатково:
- 75 г вершкового масла
- цукрова пудра
Спосіб приготування:
- Сухофрукти з’єднуємо цедрою апельсина та заливаємо ромом. Перемішуємо, закриваємо щільно та відставляємо у темне та холодне місце щонайменше на добу, чим більше — тим краще.
- Для тіста до теплого молока додаємо цукор та вимішуємо. Додаємо дріжджі та перемішуємо. Додаємо жовтки, ванільний цукор та лимонну цедру. Всипаємо одразу спеції.
- Перемішуємо та починаємо вмішувати просіяне борошно. Вимішуємо вінчиком, а потім — руками. В процесі також додаємо якісне м’яке вершкове масло. Додаємо сухофрукти з залишками алкоголю та вмішуємо їх у тісто.
- Формуємо кульку та накриваємо рушничком. Залишаємо у теплі приблизно на 90 хвилин.
- Ділимо тісто на дві частини. Не підсипаючи борошно, формуємо штолени. Розплюскуємо у коржик, а тоді — загортаємо.
- Викладаємо штолени на деко, застелене пергаментом. Залишаємо у теплому місці на 30 хвилин. Випікаємо їх при 180 градусах приблизно 60 хвилин.
- Гарячі штолени щедро змащуємо вершковим маслом. Ретельно обсипаємо їх цукровою пудрою з усіх боків. Вона повинна стати скоринкою, яка вбереже штолени під час вистоювання.
Коли штолени охолонуть, загортаємо у фольгу та зберігаємо у холодному теплому місці. Найкраще, якщо настояться два тижні. Також ми ділились рецептом смачних різдвяних пончиків.