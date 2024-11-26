Найніжніший штолен готується так: випічка, яку готують зараз, а їдять на Різдво (відео)

Рецепт домашнього штолена

Різдво в різних країнах святкують по-різному. В кондитерських Італії продають ніжне горіхове печиво Baci di Dama. З Німеччини ж прийшла традиція випікати штолени.

Ця святкова випічка особлива — штолени випікають за два тижні до Різдва і певним чином настоюють так, щоб до свята вони були на піку свого смаку та аромату. Як приготувати штолен вдома, Розповіли на кулінарному ютуб-каналі "Смаколик.юа".

Інгредієнти:

100 г родзинок

150 г сушеної вишні

100 г цукатів

100 г мигдалю

цедра 1 апельсина

100 мл рому ( або коньяку )

Для тіста:

150 мл молока

100 г цукру

40 г дріжджів

2 жовтки

1 ч.л ванілі

1 ст.л цедри лимона

1 ч.л кориці

0.5 ч.л сушеного імбиру

0.5 ч.л мускатного горіха

500 г борошна

150 г вершкового масла

Додатково:

75 г вершкового масла

цукрова пудра

Спосіб приготування:

Сухофрукти з’єднуємо цедрою апельсина та заливаємо ромом. Перемішуємо, закриваємо щільно та відставляємо у темне та холодне місце щонайменше на добу, чим більше — тим краще. Для тіста до теплого молока додаємо цукор та вимішуємо. Додаємо дріжджі та перемішуємо. Додаємо жовтки, ванільний цукор та лимонну цедру. Всипаємо одразу спеції. Перемішуємо та починаємо вмішувати просіяне борошно. Вимішуємо вінчиком, а потім — руками. В процесі також додаємо якісне м’яке вершкове масло. Додаємо сухофрукти з залишками алкоголю та вмішуємо їх у тісто. Формуємо кульку та накриваємо рушничком. Залишаємо у теплі приблизно на 90 хвилин. Ділимо тісто на дві частини. Не підсипаючи борошно, формуємо штолени. Розплюскуємо у коржик, а тоді — загортаємо. Викладаємо штолени на деко, застелене пергаментом. Залишаємо у теплому місці на 30 хвилин. Випікаємо їх при 180 градусах приблизно 60 хвилин. Гарячі штолени щедро змащуємо вершковим маслом. Ретельно обсипаємо їх цукровою пудрою з усіх боків. Вона повинна стати скоринкою, яка вбереже штолени під час вистоювання.

Коли штолени охолонуть, загортаємо у фольгу та зберігаємо у холодному теплому місці. Найкраще, якщо настояться два тижні. Також ми ділились рецептом смачних різдвяних пончиків.