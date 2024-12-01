Не покупайте марципан для штолена: его можно сделать дома, еще значительно дешевле (видео)
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Для марципана нужно всего три ингредиента
Штолен – это аппетитная выпечка, которую традиционно готовят за несколько недель до Рождества. Мы делились классическим рецептом штолена. Одной из вариаций есть штолен с марципаном.
Немногие знают, но марципан можно приготовить своими силами. Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Аленчина кухня". Это совсем несложно, а еще для приготовления нужно всего три ингредиента – миндаль или миндальная мука, ликер амарето и сахарная пудра.
Ингредиенты:
- 150 г миндальной муки
- 50 г сахарной пудры
- 20 г амарето
Способ приготовления:
- Миндальную муку и сахарную пудру перекладываем чашу блендера. Сразу начинаем смешивать на высокой скорости.
- Нужно смешать компоненты до однородности, чтобы начала образовываться паста. Добавляем в массу амарето и продолжаем смешивать. Масса должна стать полностью однородной пастой.
- Переводим массу в пленку и плотно заворачиваем. Оставляем его остыть и застыть на 24 часа. После этого можно использовать его по необходимости и желанию в десертах и выпечке.
Амарето в рецепте можно заменить водой, но готовый марципан будет не таким ароматным. Также мы рассказывали, как испечь песни рождественские пончики.