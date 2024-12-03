Ідеальний рецепт для пісного обіду: смачні котлети без м’яса
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Проста в приготуванні та поживна страва
Пісні грибні котлети — це ідеальний варіант для тих, хто шукає смачну, корисну й універсальну страву. Вони прості у приготуванні, наповнені насиченим грибним ароматом та ідеально підходять як для пісного столу, так і для повсякденного меню. Котлети за цим рецептом виходять поживними та дуже смачними.
Спробуйте цей рецепт, яким поділилась блогерка Cooking_by_yuliya, і ця страва стане коронною на вашому столі.
Інгредієнти:
- 500 г грибів;
- 1 стакан вівсянки;
- 1 стакан окропу;
- 1 цибуля;
- 1 морква;
- зелена цибуля;
- приправи — на смак.
Спосіб приготування:
- На пательні обсмажуємо моркву та цибулю, додаємо подрібнені гриби та спеції. Смажити до готовності та до повного випаровування рідини.
- Вівсянку запарюємо стаканом окропу.
- Змішуємо всі інгредієнти та додаємо подрібнену зелену цибулю.
- Формуємо котлети й кожну обкатуємо в борошні.
- Смажимо на олії до червоних боків.
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