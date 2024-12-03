Ідеальний рецепт для пісного обіду: смачні котлети без м’яса

Проста в приготуванні та поживна страва

Пісні грибні котлети — це ідеальний варіант для тих, хто шукає смачну, корисну й універсальну страву. Вони прості у приготуванні, наповнені насиченим грибним ароматом та ідеально підходять як для пісного столу, так і для повсякденного меню. Котлети за цим рецептом виходять поживними та дуже смачними.

Спробуйте цей рецепт, яким поділилась блогерка Cooking_by_yuliya, і ця страва стане коронною на вашому столі.

Інгредієнти:

500 г грибів;

1 стакан вівсянки;

1 стакан окропу;

1 цибуля;

1 морква;

зелена цибуля;

приправи — на смак.

Спосіб приготування:

На пательні обсмажуємо моркву та цибулю, додаємо подрібнені гриби та спеції. Смажити до готовності та до повного випаровування рідини. Вівсянку запарюємо стаканом окропу. Змішуємо всі інгредієнти та додаємо подрібнену зелену цибулю. Формуємо котлети й кожну обкатуємо в борошні. Смажимо на олії до червоних боків.

Раніше ми розповідали, як приготувати смачний салат з капусти.