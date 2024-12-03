Идеальный рецепт для постного обеда: вкусные котлеты без мяса
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Простое в приготовлении и питательное блюдо
Постные грибные котлеты – это идеальный вариант для тех, кто ищет вкусное, полезное и универсальное блюдо. Они просты в приготовлении, наполнены насыщенным грибным ароматом и идеально подходят как для постного стола, так и для повседневного меню. Котлеты по этому рецепту получаются питательными и вкусными.
Попробуйте приготовить котлеты по этому рецепту, которым поделилась блоггер Cooking_by_yuliya, и это блюдо станет коронным на вашем столе.
Ингредиенты:
- 500 г грибов;
- 1 стакан овсянки;
- 1 стакан кипятка;
- 1 лук;
- 1 морковь;
- зеленый лук;
- приправы – по вкусу.
Способ приготовления:
- На сковороде обжариваем морковь и лук, добавляем измельченные грибы и специи. Жарить до готовности и до полного испарения жидкости.
- Овсянку запариваем стаканом кипятка.
- Смешиваем все ингредиенты и добавляем измельченный зеленый лук.
- Формируем котлеты и каждую обкатываем в муке.
- Жарим на растительном масле пока котлетки не станут румяными.
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