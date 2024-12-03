Идеальный рецепт для постного обеда: вкусные котлеты без мяса

Простое в приготовлении и питательное блюдо

Постные грибные котлеты – это идеальный вариант для тех, кто ищет вкусное, полезное и универсальное блюдо. Они просты в приготовлении, наполнены насыщенным грибным ароматом и идеально подходят как для постного стола, так и для повседневного меню. Котлеты по этому рецепту получаются питательными и вкусными.

Попробуйте приготовить котлеты по этому рецепту, которым поделилась блоггер Cooking_by_yuliya, и это блюдо станет коронным на вашем столе.

Ингредиенты:

500 г грибов;

1 стакан овсянки;

1 стакан кипятка;

1 лук;

1 морковь;

зеленый лук;

приправы – по вкусу.

Способ приготовления:

На сковороде обжариваем морковь и лук, добавляем измельченные грибы и специи. Жарить до готовности и до полного испарения жидкости. Овсянку запариваем стаканом кипятка. Смешиваем все ингредиенты и добавляем измельченный зеленый лук. Формируем котлеты и каждую обкатываем в муке. Жарим на растительном масле пока котлетки не станут румяными.

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