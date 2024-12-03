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Идеальный рецепт для постного обеда: вкусные котлеты без мяса

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Котлеты с грибами
Котлеты с грибами. Фото Instagram/Cooking_by_yuliya, коллаж "Телеграф"

Простое в приготовлении и питательное блюдо

Постные грибные котлеты – это идеальный вариант для тех, кто ищет вкусное, полезное и универсальное блюдо. Они просты в приготовлении, наполнены насыщенным грибным ароматом и идеально подходят как для постного стола, так и для повседневного меню. Котлеты по этому рецепту получаются питательными и вкусными.

Попробуйте приготовить котлеты по этому рецепту, которым поделилась блоггер Cooking_by_yuliya, и это блюдо станет коронным на вашем столе.

Ингредиенты:

  • 500 г грибов;
  • 1 стакан овсянки;
  • 1 стакан кипятка;
  • 1 лук;
  • 1 морковь;
  • зеленый лук;
  • приправы – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. На сковороде обжариваем морковь и лук, добавляем измельченные грибы и специи. Жарить до готовности и до полного испарения жидкости.
  2. Овсянку запариваем стаканом кипятка.
  3. Смешиваем все ингредиенты и добавляем измельченный зеленый лук.
  4. Формируем котлеты и каждую обкатываем в муке.
  5. Жарим на растительном масле пока котлетки не станут румяными.

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Теги:
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