Домашні будуть у захваті від цього багатого сніданку: вони проситимуть приготувати його ще (відео)
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Спробуйте приготувати яєчню в духовці
Знайти по-справжньому смачну та ситну страву для сніданку буває непросто. Якщо звичайний омлет або бутерброди набридли, спробуйте приготувати яєчню з овочами.
Цей рецепт, яким поділилися на сторінці в Instagram eatinghealthytoday, — справжній порятунок для тих, хто цінує яскраві, свіжі смаки та хоче швидко приготувати ситну страву. Запечені яйця з овочами та сиром фета стануть чудовим сніданком, але також підійдуть для легкого обіду чи навіть вечері. У страві поєднуються соковитість помідорів чері, аромат часнику та трав, ніжна текстура сиру та насичений смак запечених яєць. Готуйте із задоволенням і ваші близькі точно оцінять цей кулінарний шедевр.
Інгредієнти:
- 6 великих яєць;
- 2 склянки помідорів чері;
- 1 червоний болгарський перець, нарізаний;
- ½ червоної цибулини, нарізаної;
- 3 зубчики часнику, подрібнених;
- 220 г сиру фета;
- 4 ст. л. оливкової олії;
- 1 ч. л. сушеного орегано;
- 1 ч. л. морської солі;
- ½ ч. л. сушеного чебрецю;
- ½ ч. л. меленого чорного перцю;
- ½ ч. л. пластівців червоного перцю;
- 1 склянка молодого шпинату;
- подрібнена свіжа зелена цибуля.
Спосіб приготування:
- Форму для запікання змащуємо оливковою олією та викладаємо на дно свіжий шпинат.
- Висипаємо у форму нарізаний кубиками перець, подрібнену цибулю, часник та розрізані на 2 половинки помідори. Додаємо спеції.
- Перемішуємо та викладаємо на суміш овочів сир. Поливаємо оливковою олією.
- Відправляємо в духовку на 5-10 хвилин.
- Дістаємо форму з духовки, лопаткою робимо гнізда та вибиваємо в них яйця. Відправляємо яйця запікатися до готовності.
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