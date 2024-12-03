Домашні будуть у захваті від цього багатого сніданку: вони проситимуть приготувати його ще (відео)

Спробуйте приготувати яєчню в духовці

Знайти по-справжньому смачну та ситну страву для сніданку буває непросто. Якщо звичайний омлет або бутерброди набридли, спробуйте приготувати яєчню з овочами.

Цей рецепт, яким поділилися на сторінці в Instagram eatinghealthytoday, — справжній порятунок для тих, хто цінує яскраві, свіжі смаки та хоче швидко приготувати ситну страву. Запечені яйця з овочами та сиром фета стануть чудовим сніданком, але також підійдуть для легкого обіду чи навіть вечері. У страві поєднуються соковитість помідорів чері, аромат часнику та трав, ніжна текстура сиру та насичений смак запечених яєць. Готуйте із задоволенням і ваші близькі точно оцінять цей кулінарний шедевр.

Інгредієнти:

6 великих яєць;

2 склянки помідорів чері;

1 червоний болгарський перець, нарізаний;

½ червоної цибулини, нарізаної;

3 зубчики часнику, подрібнених;

220 г сиру фета;

4 ст. л. оливкової олії;

1 ч. л. сушеного орегано;

1 ч. л. морської солі;

½ ч. л. сушеного чебрецю;

½ ч. л. меленого чорного перцю;

½ ч. л. пластівців червоного перцю;

1 склянка молодого шпинату;

подрібнена свіжа зелена цибуля.

Спосіб приготування:

Форму для запікання змащуємо оливковою олією та викладаємо на дно свіжий шпинат. Висипаємо у форму нарізаний кубиками перець, подрібнену цибулю, часник та розрізані на 2 половинки помідори. Додаємо спеції. Перемішуємо та викладаємо на суміш овочів сир. Поливаємо оливковою олією. Відправляємо в духовку на 5-10 хвилин. Дістаємо форму з духовки, лопаткою робимо гнізда та вибиваємо в них яйця. Відправляємо яйця запікатися до готовності.

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