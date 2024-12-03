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Домашні будуть у захваті від цього багатого сніданку: вони проситимуть приготувати його ще (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Незвичайний рецепт яєчні
Незвичайний рецепт яєчні. Фото Скріншот Instagram/eatinghealthytoday

Спробуйте приготувати яєчню в духовці

Знайти по-справжньому смачну та ситну страву для сніданку буває непросто. Якщо звичайний омлет або бутерброди набридли, спробуйте приготувати яєчню з овочами.

Цей рецепт, яким поділилися на сторінці в Instagram eatinghealthytoday, — справжній порятунок для тих, хто цінує яскраві, свіжі смаки та хоче швидко приготувати ситну страву. Запечені яйця з овочами та сиром фета стануть чудовим сніданком, але також підійдуть для легкого обіду чи навіть вечері. У страві поєднуються соковитість помідорів чері, аромат часнику та трав, ніжна текстура сиру та насичений смак запечених яєць. Готуйте із задоволенням і ваші близькі точно оцінять цей кулінарний шедевр.

Інгредієнти:

  • 6 великих яєць;
  • 2 склянки помідорів чері;
  • 1 червоний болгарський перець, нарізаний;
  • ½ червоної цибулини, нарізаної;
  • 3 зубчики часнику, подрібнених;
  • 220 г сиру фета;
  • 4 ст. л. оливкової олії;
  • 1 ч. л. сушеного орегано;
  • 1 ч. л. морської солі;
  • ½ ч. л. сушеного чебрецю;
  • ½ ч. л. меленого чорного перцю;
  • ½ ч. л. пластівців червоного перцю;
  • 1 склянка молодого шпинату;
  • подрібнена свіжа зелена цибуля.

Спосіб приготування:

  1. Форму для запікання змащуємо оливковою олією та викладаємо на дно свіжий шпинат.
  2. Висипаємо у форму нарізаний кубиками перець, подрібнену цибулю, часник та розрізані на 2 половинки помідори. Додаємо спеції.
  3. Перемішуємо та викладаємо на суміш овочів сир. Поливаємо оливковою олією.
  4. Відправляємо в духовку на 5-10 хвилин.
  5. Дістаємо форму з духовки, лопаткою робимо гнізда та вибиваємо в них яйця. Відправляємо яйця запікатися до готовності.

Раніше ми ділилися рецептом смачного салату "Курочка під шубою". Він є альтернативою класичного салату "Оселедець під шубою" і сподобається тим, хто не любить рибу.

Теги:
#Рецепт #Яйця #Яєчня #Готуємо вдома