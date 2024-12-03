Домашние будут в восторге от этого богатого завтрака: они будут просить приготовить его еще (видео)

Попробуйте приготовить яичницу в духовке

Найти по-настоящему вкусное и сытное блюдо для завтрака бывает непросто. Если обычный омлет или бутерброды надоели, попробуйте приготовить яичницу с овощами.

Этот рецепт, которым поделились на странице в Instagram eatinghealthytoday, — настоящее спасение для тех, кто ценит яркие, свежие вкусы и хочет быстро приготовить сытное блюдо. Запеченные яйца с овощами и сыром фета станут отличным завтраком, но также подойдут для легкого обеда или даже ужина. В блюде сочетаются сочность помидоров черри, аромат чеснока и трав, нежная текстура сыра и насыщенный вкус запеченных яиц. Готовьте с удовольствием, и ваши близкие точно оценят этот кулинарный шедевр.

Ингредиенты:

6 крупных яиц;

2 стакана помидоров черри;

1 красный болгарский перец, нарезанный;

½ красной луковицы, нарезанной;

3 зубчика чеснока, измельченных;

220 г сыра фета;

4 ст. л. оливкового масла;

1 ч. л. сушеного орегано;

1 ч. л. морской соли;

½ ч. л. сушеного тимьяна;

½ ч. л. молотого черного перца;

½ ч. л. хлопьев красного перца;

1 стакан молодого шпината;

измельченный свежий зеленый лук.

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Способ приготовления:

Форму для запекания смазываем оливковым маслом и выкладываем на дно свежий шпинат. Высыпаем в форму нарезанный кубиками перец, измельченный лук, чеснок и разрезанные на 2 половинки помидоры. Добавляем специи. Перемешиваем и выкладываем на смесь овощей сыр. Поливаем оливковым маслом. Отправляем в разогретую духовку на 5-10 минут. Достаем форму из духовки, лопаточкой делаем гнезда и выбиваем в них яйца. Отправляем яйца запекаться до готовности.

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