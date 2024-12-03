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Домашние будут в восторге от этого богатого завтрака: они будут просить приготовить его еще (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Необычный рецепт яичницы
Необычный рецепт яичницы. Фото Скриншот Instagram/eatinghealthytoday

Попробуйте приготовить яичницу в духовке

Найти по-настоящему вкусное и сытное блюдо для завтрака бывает непросто. Если обычный омлет или бутерброды надоели, попробуйте приготовить яичницу с овощами.

Этот рецепт, которым поделились на странице в Instagram eatinghealthytoday, — настоящее спасение для тех, кто ценит яркие, свежие вкусы и хочет быстро приготовить сытное блюдо. Запеченные яйца с овощами и сыром фета станут отличным завтраком, но также подойдут для легкого обеда или даже ужина. В блюде сочетаются сочность помидоров черри, аромат чеснока и трав, нежная текстура сыра и насыщенный вкус запеченных яиц. Готовьте с удовольствием, и ваши близкие точно оценят этот кулинарный шедевр.

Ингредиенты:

  • 6 крупных яиц;
  • 2 стакана помидоров черри;
  • 1 красный болгарский перец, нарезанный;
  • ½ красной луковицы, нарезанной;
  • 3 зубчика чеснока, измельченных;
  • 220 г сыра фета;
  • 4 ст. л. оливкового масла;
  • 1 ч. л. сушеного орегано;
  • 1 ч. л. морской соли;
  • ½ ч. л. сушеного тимьяна;
  • ½ ч. л. молотого черного перца;
  • ½ ч. л. хлопьев красного перца;
  • 1 стакан молодого шпината;
  • измельченный свежий зеленый лук.

Способ приготовления:

  1. Форму для запекания смазываем оливковым маслом и выкладываем на дно свежий шпинат.
  2. Высыпаем в форму нарезанный кубиками перец, измельченный лук, чеснок и разрезанные на 2 половинки помидоры. Добавляем специи.
  3. Перемешиваем и выкладываем на смесь овощей сыр. Поливаем оливковым маслом.
  4. Отправляем в разогретую духовку на 5-10 минут.
  5. Достаем форму из духовки, лопаточкой делаем гнезда и выбиваем в них яйца. Отправляем яйца запекаться до готовности.

Ранее мы делились рецептом вкусного салата "Курочка под шубой". Он является альтернативой классического салат "Селедка под шубой" и понравится тем, кто не любит рыбу.

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