Домашние будут в восторге от этого богатого завтрака: они будут просить приготовить его еще (видео)
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Попробуйте приготовить яичницу в духовке
Найти по-настоящему вкусное и сытное блюдо для завтрака бывает непросто. Если обычный омлет или бутерброды надоели, попробуйте приготовить яичницу с овощами.
Этот рецепт, которым поделились на странице в Instagram eatinghealthytoday, — настоящее спасение для тех, кто ценит яркие, свежие вкусы и хочет быстро приготовить сытное блюдо. Запеченные яйца с овощами и сыром фета станут отличным завтраком, но также подойдут для легкого обеда или даже ужина. В блюде сочетаются сочность помидоров черри, аромат чеснока и трав, нежная текстура сыра и насыщенный вкус запеченных яиц. Готовьте с удовольствием, и ваши близкие точно оценят этот кулинарный шедевр.
Ингредиенты:
- 6 крупных яиц;
- 2 стакана помидоров черри;
- 1 красный болгарский перец, нарезанный;
- ½ красной луковицы, нарезанной;
- 3 зубчика чеснока, измельченных;
- 220 г сыра фета;
- 4 ст. л. оливкового масла;
- 1 ч. л. сушеного орегано;
- 1 ч. л. морской соли;
- ½ ч. л. сушеного тимьяна;
- ½ ч. л. молотого черного перца;
- ½ ч. л. хлопьев красного перца;
- 1 стакан молодого шпината;
- измельченный свежий зеленый лук.
Способ приготовления:
- Форму для запекания смазываем оливковым маслом и выкладываем на дно свежий шпинат.
- Высыпаем в форму нарезанный кубиками перец, измельченный лук, чеснок и разрезанные на 2 половинки помидоры. Добавляем специи.
- Перемешиваем и выкладываем на смесь овощей сыр. Поливаем оливковым маслом.
- Отправляем в разогретую духовку на 5-10 минут.
- Достаем форму из духовки, лопаточкой делаем гнезда и выбиваем в них яйца. Отправляем яйца запекаться до готовности.
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