На сніданок чи для перекусу: як приготувати смачну та ситну страву за копійки (відео)
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Ситно, смачно, апетитно
На сніданок можна приготувати безліч смачних страв. Дехто надає перевагу солодким сніданкам, таким як гранола, вівсянка з фруктами або ж апетитні оладки. Водночас інші більше люблять солоні страви, вважаючи їх ситнішими.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом смачної та ситної страви за копійки, яка, до всього, ще й швидко готується. А опублікували його на YouTube-каналі "TasteTrove".
Як приготувати гарячі бутерброди з сиром та ковбасою у клярі
Інгредієнти:
- батон;
- яйця;
- ковбаса;
- сіль, перець;
- сир (будь-який);
Спосіб приготування:
- Хліб, ковбасу та сир довільно нарізати.
- Викласти на хліб ковбасу та сир, накрити ще одним шматком хліба.
- Збити яйця з сіллю та перцем, обмокнути бутерброд і обсмажити до золотистості.