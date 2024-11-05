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На сніданок чи для перекусу: як приготувати смачну та ситну страву за копійки (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Приготуєте на раз-два
Приготуєте на раз-два. Фото ru.freepik.com

Ситно, смачно, апетитно

На сніданок можна приготувати безліч смачних страв. Дехто надає перевагу солодким сніданкам, таким як гранола, вівсянка з фруктами або ж апетитні оладки. Водночас інші більше люблять солоні страви, вважаючи їх ситнішими.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом смачної та ситної страви за копійки, яка, до всього, ще й швидко готується. А опублікували його на YouTube-каналі "TasteTrove".

Як приготувати гарячі бутерброди з сиром та ковбасою у клярі

Інгредієнти:

  • батон;
  • яйця;
  • ковбаса;
  • сіль, перець;
  • сир (будь-який);

Спосіб приготування:

  1. Хліб, ковбасу та сир довільно нарізати.
  2. Викласти на хліб ковбасу та сир, накрити ще одним шматком хліба.
  3. Збити яйця з сіллю та перцем, обмокнути бутерброд і обсмажити до золотистості.
Теги:
#Бутерброди #Сніданок #Готуємо вдома