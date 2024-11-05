На сніданок чи для перекусу: як приготувати смачну та ситну страву за копійки (відео)

Ситно, смачно, апетитно

На сніданок можна приготувати безліч смачних страв. Дехто надає перевагу солодким сніданкам, таким як гранола, вівсянка з фруктами або ж апетитні оладки. Водночас інші більше люблять солоні страви, вважаючи їх ситнішими.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом смачної та ситної страви за копійки, яка, до всього, ще й швидко готується. А опублікували його на YouTube-каналі "TasteTrove".

Як приготувати гарячі бутерброди з сиром та ковбасою у клярі

Інгредієнти:

батон;

яйця;

ковбаса;

сіль, перець;

сир (будь-який);

Спосіб приготування: