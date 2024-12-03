Значно дешевше і смачніше, ніж магазинні чипси: хрустку закуску можна приготувати вдома (відео)
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Апетитні "хрустики" з макаронів
Прості страви, які не вимагають великої кількості зусиль, можуть бути надзвичайно смачними. Ми розповідали, як приготувати ніжний шоколадний мус з хурми. Тепер розповімо, як приготувати хрустку закуску, яка замінить вам всі магазинні чипси та сухарики.
Рецептом поділились у кулінарному блозі smachna_dopomoha. Цей снек просто чудовий — він хрусткий, смачний та ароматний.
Інгредієнти:
- макарони
- олія — 1 столова ложка
- сіль та спеції
- вода
Спосіб приготування:
- Ставимо на вогонь каструлю з водою. Коли вона добряче закипить, солимо її та вкидаємо макарони. Час приготування залежить від ваших макаронів — орієнтуйтесь на рекомендації виробника, зазвичай час варіння вказаний на упаковці.
- Коли макарони зваряться, відкидаємо їх на сито. Вся вода повинна стекти. Перекладаємо їх на тарілку, щоб підсохли.
- Коли макарони трохи охолонуть, перекладаємо їх у форму для запікання, застелену пергаментом. Поливаємо олією, посипаємо улюбленими спеціями. Ретельно перемішуємо, щоб олія і спеції покрили всі макарони. Викладаємо в один шар.
- Ставимо макарони в розігріту духовку. Час запікання залежить від розміру ваших макаронів — орієнтуйтесь на їх колір та хрусткість.
Це ідеальна закуска для перегляду фільмів — макарони виходять хрусткі, смачні та дуже ароматні. Також ми розповідали, як спекти апетитні рогалики з начинкою.