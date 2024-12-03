Значно дешевше і смачніше, ніж магазинні чипси: хрустку закуску можна приготувати вдома (відео)

Апетитні "хрустики" з макаронів

Прості страви, які не вимагають великої кількості зусиль, можуть бути надзвичайно смачними. Ми розповідали, як приготувати ніжний шоколадний мус з хурми. Тепер розповімо, як приготувати хрустку закуску, яка замінить вам всі магазинні чипси та сухарики.

Рецептом поділились у кулінарному блозі smachna_dopomoha. Цей снек просто чудовий — він хрусткий, смачний та ароматний.

Інгредієнти:

макарони

олія — 1 столова ложка

сіль та спеції

вода

Спосіб приготування:

Ставимо на вогонь каструлю з водою. Коли вона добряче закипить, солимо її та вкидаємо макарони. Час приготування залежить від ваших макаронів — орієнтуйтесь на рекомендації виробника, зазвичай час варіння вказаний на упаковці. Коли макарони зваряться, відкидаємо їх на сито. Вся вода повинна стекти. Перекладаємо їх на тарілку, щоб підсохли. Коли макарони трохи охолонуть, перекладаємо їх у форму для запікання, застелену пергаментом. Поливаємо олією, посипаємо улюбленими спеціями. Ретельно перемішуємо, щоб олія і спеції покрили всі макарони. Викладаємо в один шар. Ставимо макарони в розігріту духовку. Час запікання залежить від розміру ваших макаронів — орієнтуйтесь на їх колір та хрусткість.

Це ідеальна закуска для перегляду фільмів — макарони виходять хрусткі, смачні та дуже ароматні. Також ми розповідали, як спекти апетитні рогалики з начинкою.