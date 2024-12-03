Значительно дешевле и вкуснее, чем магазинные чипсы: хрустящую закуску можно приготовить дома (видео)

Аппетитные "хрустики" из макарон

Простые блюда, которые не требуют большого количества усилий, могут быть очень вкусными. Мы рассказывали, как приготовить нежный шоколадный мусс из хурмы. Теперь расскажем, как приготовить хрустящую закуску, которая заменит вам все магазинные чипсы и сухарики.

Этот снек просто замечательный — он хрустящий, вкусный и ароматный. Рецептом поделились в кулинарном блоге smachna_dopomoha.

Ингредиенты:

макароны

масло — 1 столовая ложка

соль и специи

вода

Способ приготовления:

Ставим на огонь кастрюлю с водой. Когда она изрядно закипит, солим ее и вбрасываем макароны. Время приготовления зависит от ваших макарон – ориентируйтесь на рекомендации производителя, обычно время варки указано на упаковке. Когда макароны сварятся, отбрасываем их на сито. Вся вода должна стечь. Перекладываем их на тарелку, чтобы подсохли. Когда макароны немного остынут, перекладываем их в форму для запекания, застеленную пергаментом. Полим маслом, посыпаем любимыми специями. Тщательно перемешиваем, чтобы растительное масло и специи покрыли все макароны. Выкладываем в один слой. Ставим макароны в разогретую духовку. Время запекания зависит от размера ваших макарон – ориентируйтесь на их цвет и хрусткость.

Это идеальная закуска для просмотра фильмов – макароны получаются хрустящие, вкусные и очень ароматные. Также мы рассказывали, как испечь аппетитные рогалики с начинкой.