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Значно краще, ніж "Олів'є": салат "Палермо" стане зіркою святкового столу (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Рецепт чудового салатику - простого та вишуканого
Рецепт чудового салатику - простого та вишуканого. Фото fakty.com.ua

Апетитний салат з печерицями та хамоном

Смачні святкові закуски — це окрема сторінка кулінарії. Ми ділились рецептом апетитного салату з печінкою. Тепер розповідаємо, як приготувати смачну страву "Палермо".

Цей салат готується з печерицями та хамоном. Він значно смачніший та вишуканіший, ніж звичайний "Олів’є" та інші класичні салати з майонезом. Рецептом поділились у кулінарному блозі irina_dietolog1980.

Інгредієнти:

  • печериці — 300 г
  • рукола — 80 г
  • помідори чері — 12 шт
  • цибуля -1 шт
  • хамон -70 г
  • сир Грана Падано — 50 г
  • оливкова олія — до смаку
  • дижонська гірчиця — 1 ч. л.
  • бальзамічний оцет

Спосіб приготування:

  1. Печериці нарізаємо і обсмажуємо на олії до випаровування рідини. Тоді обсмажуємо до золотистого кольору.
  2. Додаємо цибулю, нарізану півкільцями. Смажимо до напівтвердого стану цибулі. Охолоджуємо і можна формувати салат.
  3. Руколу миємо та просушуємо на паперових серветках. На таріль для подачі викладаємо спочатку печериці з цибулею, на них додаємо помиту руколу. Нарізаємо чері половинками і додаємо до салату.
  4. Шматочки хамону розрізаємо навпіл і закручуємо або нарізаємо. Викладаємо на салат. Для заправки окремо змішуємо дижонську гірчицю, оливкову олію і бальзамічний оцет. Поливаємо салат заправкою і щедро посипаємо сиром.

Приготувати таку страву надзвичайно просто, а в результаті ви отримаєте розкішну закуску, яка точно стане зіркою святкового столу. Також ми розповідали, як приготувати курячий рулет за рецептом шеф-кухаря.

Теги:
#Рецепт #Салат #Гриби #Хамон