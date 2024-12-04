Значно краще, ніж "Олів'є": салат "Палермо" стане зіркою святкового столу (відео)
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Апетитний салат з печерицями та хамоном
Смачні святкові закуски — це окрема сторінка кулінарії. Ми ділились рецептом апетитного салату з печінкою. Тепер розповідаємо, як приготувати смачну страву "Палермо".
Цей салат готується з печерицями та хамоном. Він значно смачніший та вишуканіший, ніж звичайний "Олів’є" та інші класичні салати з майонезом. Рецептом поділились у кулінарному блозі irina_dietolog1980.
Інгредієнти:
- печериці — 300 г
- рукола — 80 г
- помідори чері — 12 шт
- цибуля -1 шт
- хамон -70 г
- сир Грана Падано — 50 г
- оливкова олія — до смаку
- дижонська гірчиця — 1 ч. л.
- бальзамічний оцет
Спосіб приготування:
- Печериці нарізаємо і обсмажуємо на олії до випаровування рідини. Тоді обсмажуємо до золотистого кольору.
- Додаємо цибулю, нарізану півкільцями. Смажимо до напівтвердого стану цибулі. Охолоджуємо і можна формувати салат.
- Руколу миємо та просушуємо на паперових серветках. На таріль для подачі викладаємо спочатку печериці з цибулею, на них додаємо помиту руколу. Нарізаємо чері половинками і додаємо до салату.
- Шматочки хамону розрізаємо навпіл і закручуємо або нарізаємо. Викладаємо на салат. Для заправки окремо змішуємо дижонську гірчицю, оливкову олію і бальзамічний оцет. Поливаємо салат заправкою і щедро посипаємо сиром.
Приготувати таку страву надзвичайно просто, а в результаті ви отримаєте розкішну закуску, яка точно стане зіркою святкового столу. Також ми розповідали, як приготувати курячий рулет за рецептом шеф-кухаря.