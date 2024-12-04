Значно краще, ніж "Олів'є": салат "Палермо" стане зіркою святкового столу (відео)

Апетитний салат з печерицями та хамоном

Смачні святкові закуски — це окрема сторінка кулінарії. Ми ділились рецептом апетитного салату з печінкою. Тепер розповідаємо, як приготувати смачну страву "Палермо".

Цей салат готується з печерицями та хамоном. Він значно смачніший та вишуканіший, ніж звичайний "Олів’є" та інші класичні салати з майонезом. Рецептом поділились у кулінарному блозі irina_dietolog1980.

Інгредієнти:

печериці — 300 г

рукола — 80 г

помідори чері — 12 шт

цибуля -1 шт

хамон -70 г

сир Грана Падано — 50 г

оливкова олія — до смаку

дижонська гірчиця — 1 ч. л.

бальзамічний оцет

Спосіб приготування:

Печериці нарізаємо і обсмажуємо на олії до випаровування рідини. Тоді обсмажуємо до золотистого кольору. Додаємо цибулю, нарізану півкільцями. Смажимо до напівтвердого стану цибулі. Охолоджуємо і можна формувати салат. Руколу миємо та просушуємо на паперових серветках. На таріль для подачі викладаємо спочатку печериці з цибулею, на них додаємо помиту руколу. Нарізаємо чері половинками і додаємо до салату. Шматочки хамону розрізаємо навпіл і закручуємо або нарізаємо. Викладаємо на салат. Для заправки окремо змішуємо дижонську гірчицю, оливкову олію і бальзамічний оцет. Поливаємо салат заправкою і щедро посипаємо сиром.

Приготувати таку страву надзвичайно просто, а в результаті ви отримаєте розкішну закуску, яка точно стане зіркою святкового столу. Також ми розповідали, як приготувати курячий рулет за рецептом шеф-кухаря.