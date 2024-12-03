Найкрасивіший салат на святковий стіл: ніхто не повірить, що він такий дешевий (відео)
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Смачний та економний салатик з печінкою
На святковий стіл хочеться поставити щось дуже красиве, але при цьому не витратити всі гроші. Ми розповідали, як смачно приготувати картоплю. Тепер ділимось рецептом красивого і ситного салатика.
Цей салат з печінкою можна ставити як на святковий стіл, так і готувати просто на щодень. Його рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Просто смачно".
Інгредієнти:
- Печінка куряча — 200 грамів
- Печериці — 200 грамів
- Яйця — 2 шт
- Сир плавлений — 1 пачка
- Майонез — до смаку
- Олія для смаження
Спосіб приготування:
- Печериці нарізаємо невеличкими шматочками. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком. На розігріту сковорідку наливаємо рослинну олію. Додаємо гриби, підсолюємо та обсмажуємо до готовності.
- На цій сковорідці ми обсмажуємо печінку до готовності. І печінку, і гриби охолоджуємо до кімнатної температури. Накруто відварюємо яйця.
- Холодну печінку нарізаємо на невеличкі кубики. Першим шаром викладаємо печінку. Змащуємо майонезом та викладаємо смажені печериці.
- Робимо шар цибулі, змащуємо майонезом та натираємо плавлений сирок. Останнім шаром будуть варені курячі яйця, натираємо її також на дрібну тертку.
- Зверху робимо тоненьку сіточку з майонезу та прикрашаємо до смаку. Залишаємо на годину-дві в холодильнику.
Печінка та печериці відмінно пасують одне одному, смак салату просто чудовий. Також ми ділились рецептом красивої сирної закуски до святкового столу.