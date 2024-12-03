Найкрасивіший салат на святковий стіл: ніхто не повірить, що він такий дешевий (відео)

Смачний та економний салатик з печінкою

На святковий стіл хочеться поставити щось дуже красиве, але при цьому не витратити всі гроші. Ми розповідали, як смачно приготувати картоплю. Тепер ділимось рецептом красивого і ситного салатика.

Цей салат з печінкою можна ставити як на святковий стіл, так і готувати просто на щодень. Його рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Просто смачно".

Інгредієнти:

Печінка куряча — 200 грамів

Печериці — 200 грамів

Яйця — 2 шт

Сир плавлений — 1 пачка

Майонез — до смаку

Олія для смаження

Спосіб приготування:

Печериці нарізаємо невеличкими шматочками. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком. На розігріту сковорідку наливаємо рослинну олію. Додаємо гриби, підсолюємо та обсмажуємо до готовності. На цій сковорідці ми обсмажуємо печінку до готовності. І печінку, і гриби охолоджуємо до кімнатної температури. Накруто відварюємо яйця. Холодну печінку нарізаємо на невеличкі кубики. Першим шаром викладаємо печінку. Змащуємо майонезом та викладаємо смажені печериці. Робимо шар цибулі, змащуємо майонезом та натираємо плавлений сирок. Останнім шаром будуть варені курячі яйця, натираємо її також на дрібну тертку. Зверху робимо тоненьку сіточку з майонезу та прикрашаємо до смаку. Залишаємо на годину-дві в холодильнику.

Печінка та печериці відмінно пасують одне одному, смак салату просто чудовий. Також ми ділились рецептом красивої сирної закуски до святкового столу.