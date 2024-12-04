Значительно лучше, чем "Оливье": салат "Палермо" станет звездой праздничного стола (видео)

Аппетитный салат с шампиньонами и хамоном

Вкусные праздничные закуски – это отдельная страница кулинарии. Мы делились рецептом аппетитного салата с печенью. Теперь рассказываем, как приготовить вкусное блюдо "Палермо".

Этот салат готовится с шампиньонами и хамоном. Он гораздо вкуснее и изысканнее, чем обычный "Оливье" и другие классические салаты с майонезом. Рецептом поделились в кулинарном блоге irina_dietolog1980.

Ингредиенты:

шампиньоны — 300 г

рукола — 80 г

помидоры черри — 12 шт

лук -1 шт

хамон -70 г

сыр Грана Падано — 50 г

оливковое масло — по вкусу

дижонская горчица – 1 ч. л.

бальзамический уксус

Способ приготовления:

Шампиньоны нарезаем и обжариваем на масле до испарения жидкости. Тогда обжариваем до золотистого цвета. Добавляем лук, нарезанный полукольцами. Жарим до полутвердого состояния лука. Охлаждаем и можно формировать салат. Рукола моем и просушиваем на бумажных салфетках. На тарелку для подачи выкладываем сначала шампиньоны с луком, на них добавляем вымытую рукколу. Нарезаем чери половинками и добавляем в салат. Кусочки хамона разрезаем пополам и закручиваем или нарезаем. Выкладываем на салат. Для заправки смешиваем дижонскую горчицу, оливковое масло и бальзамический уксус. Поливаем салат заправкой и щедро посыпаем сыром.

Приготовить такое блюдо очень просто, а в результате вы получите роскошную закуску, которая точно станет звездой праздничного стола. Также мы рассказывали, как приготовить куриный рулет по рецепту шеф-повара.