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Значительно лучше, чем "Оливье": салат "Палермо" станет звездой праздничного стола (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт замечательного салатика – простого и изысканного
Рецепт замечательного салатика – простого и изысканного. Фото fakty.com.ua

Аппетитный салат с шампиньонами и хамоном

Вкусные праздничные закуски – это отдельная страница кулинарии. Мы делились рецептом аппетитного салата с печенью. Теперь рассказываем, как приготовить вкусное блюдо "Палермо".

Этот салат готовится с шампиньонами и хамоном. Он гораздо вкуснее и изысканнее, чем обычный "Оливье" и другие классические салаты с майонезом. Рецептом поделились в кулинарном блоге irina_dietolog1980.

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 300 г
  • рукола — 80 г
  • помидоры черри — 12 шт
  • лук -1 шт
  • хамон -70 г
  • сыр Грана Падано — 50 г
  • оливковое масло — по вкусу
  • дижонская горчица – 1 ч. л.
  • бальзамический уксус

Способ приготовления:

  1. Шампиньоны нарезаем и обжариваем на масле до испарения жидкости. Тогда обжариваем до золотистого цвета.
  2. Добавляем лук, нарезанный полукольцами. Жарим до полутвердого состояния лука. Охлаждаем и можно формировать салат.
  3. Рукола моем и просушиваем на бумажных салфетках. На тарелку для подачи выкладываем сначала шампиньоны с луком, на них добавляем вымытую рукколу. Нарезаем чери половинками и добавляем в салат.
  4. Кусочки хамона разрезаем пополам и закручиваем или нарезаем. Выкладываем на салат. Для заправки смешиваем дижонскую горчицу, оливковое масло и бальзамический уксус. Поливаем салат заправкой и щедро посыпаем сыром.

Приготовить такое блюдо очень просто, а в результате вы получите роскошную закуску, которая точно станет звездой праздничного стола. Также мы рассказывали, как приготовить куриный рулет по рецепту шеф-повара.

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#Рецепт #Салат #Грибы #Хамон