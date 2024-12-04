Значительно лучше, чем "Оливье": салат "Палермо" станет звездой праздничного стола (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Аппетитный салат с шампиньонами и хамоном
Вкусные праздничные закуски – это отдельная страница кулинарии. Мы делились рецептом аппетитного салата с печенью. Теперь рассказываем, как приготовить вкусное блюдо "Палермо".
Этот салат готовится с шампиньонами и хамоном. Он гораздо вкуснее и изысканнее, чем обычный "Оливье" и другие классические салаты с майонезом. Рецептом поделились в кулинарном блоге irina_dietolog1980.
Ингредиенты:
- шампиньоны — 300 г
- рукола — 80 г
- помидоры черри — 12 шт
- лук -1 шт
- хамон -70 г
- сыр Грана Падано — 50 г
- оливковое масло — по вкусу
- дижонская горчица – 1 ч. л.
- бальзамический уксус
Способ приготовления:
- Шампиньоны нарезаем и обжариваем на масле до испарения жидкости. Тогда обжариваем до золотистого цвета.
- Добавляем лук, нарезанный полукольцами. Жарим до полутвердого состояния лука. Охлаждаем и можно формировать салат.
- Рукола моем и просушиваем на бумажных салфетках. На тарелку для подачи выкладываем сначала шампиньоны с луком, на них добавляем вымытую рукколу. Нарезаем чери половинками и добавляем в салат.
- Кусочки хамона разрезаем пополам и закручиваем или нарезаем. Выкладываем на салат. Для заправки смешиваем дижонскую горчицу, оливковое масло и бальзамический уксус. Поливаем салат заправкой и щедро посыпаем сыром.
Приготовить такое блюдо очень просто, а в результате вы получите роскошную закуску, которая точно станет звездой праздничного стола. Также мы рассказывали, как приготовить куриный рулет по рецепту шеф-повара.