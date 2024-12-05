Апетитні солодкі "Миколайчики": розкішне печиво з найпростіших продуктів (відео)

Це печиво зовсім нескладно приготувати

Домашня святкова випічка — чудова нагода потішити себе та близьких смачненьким. Ми ділились рецептом апетитних різдвяних пончиків. Тепер розповімо, як приготувати апетитне печиво на Миколая — Миколайчики.

Рецептом печива поділилась кулінарна блогерка з ютуб-каналу "Кухня як релакс". За задумом, це печиво слід готувати з дітьми і залишати святому Миколаю — як подяку за подарунки.

Інгредієнти:

1 яйце

дрібка солі

50 г цукру

180 г борошна

50 г масла

7 г розпушувача

ваніль

льодяники

цукрова пудра

кілька крапель лимонного соку

гелевий барвник

Спосіб приготування:

Масло та яйця повинні бути кімнатної температури. Масло перетираємо з цукром до однорідності. Збиваємо його вінчиком, додаємо яйце, сіль та ваніль. Поступово змішуємо борошно з розпушувачем. Просіюємо масу в яєчно-масляну суміш. Замішуємо тісто. Загортаємо в харчову плівку та кладемо в холодильник на одну годину. Тісто, що охололо, розкочуємо між двома листами паперу для випічки. Вирізаємо вирубками різні форми — зірочки, ялинки, у формі звіряток та місяця, квіти тощо. Якщо печиво більше, робимо в середині отвір. Викладаємо печиво на папір для випічки. Вкладаємо по льодянику в отвір. Випікаємо печиво 20 хвилин при температурі 160°. Не допікаємо до золотистого — воно повинне бути світлим.

Це чудовий рецепт печива — воно смачне, красиве, таке навіть на подарунок можна випікати. Також ми розповідали, як приготувати апетитні рогалики.