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Апетитні солодкі "Миколайчики": розкішне печиво з найпростіших продуктів (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Смачне та красиве печиво на Миколая Новина оновлена 05 грудня 2024, 15:30
Смачне та красиве печиво на Миколая. Фото Кухня як релакс

Це печиво зовсім нескладно приготувати

Домашня святкова випічка — чудова нагода потішити себе та близьких смачненьким. Ми ділились рецептом апетитних різдвяних пончиків. Тепер розповімо, як приготувати апетитне печиво на Миколая — Миколайчики.

Рецептом печива поділилась кулінарна блогерка з ютуб-каналу "Кухня як релакс". За задумом, це печиво слід готувати з дітьми і залишати святому Миколаю — як подяку за подарунки.

Інгредієнти:

  • 1 яйце
  • дрібка солі
  • 50 г цукру
  • 180 г борошна
  • 50 г масла
  • 7 г розпушувача
  • ваніль
  • льодяники
  • цукрова пудра
  • кілька крапель лимонного соку
  • гелевий барвник

Спосіб приготування:

  1. Масло та яйця повинні бути кімнатної температури. Масло перетираємо з цукром до однорідності. Збиваємо його вінчиком, додаємо яйце, сіль та ваніль.
  2. Поступово змішуємо борошно з розпушувачем. Просіюємо масу в яєчно-масляну суміш. Замішуємо тісто.
  3. Загортаємо в харчову плівку та кладемо в холодильник на одну годину. Тісто, що охололо, розкочуємо між двома листами паперу для випічки. Вирізаємо вирубками різні форми — зірочки, ялинки, у формі звіряток та місяця, квіти тощо.
  4. Якщо печиво більше, робимо в середині отвір. Викладаємо печиво на папір для випічки. Вкладаємо по льодянику в отвір.
  5. Випікаємо печиво 20 хвилин при температурі 160°. Не допікаємо до золотистого — воно повинне бути світлим.

Це чудовий рецепт печива — воно смачне, красиве, таке навіть на подарунок можна випікати. Також ми розповідали, як приготувати апетитні рогалики.

Теги:
#Рецепт #Печиво #Випічка #День Миколая