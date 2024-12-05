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Аппетитные сладкие "Николайчики": роскошное печенье из простейших продуктов (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Вкусное и красивое печенье на Николая Новость обновлена 05 декабря 2024, 15:30
Вкусное и красивое печенье на Николая. Фото Кухня как релакс

Это печенье совсем несложно приготовить

Домашняя праздничная выпечка – отличный случай порадовать себя и близких вкусненьким. Мы делились рецептом аппетитных рождественских пончиков. Теперь расскажем, как приготовить аппетитное печенье на Николая – Миколайчики.

Рецептом печенья поделилась кулинарная блоггерша из ютуб-канала "Кухня как релакс". По замыслу это печенье следует готовить с детьми и оставлять святому Николаю — как благодарность за подарки.

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • щепотка соли
  • 50 г сахара
  • 180 г муки
  • 50 г масла
  • 7 г разрыхлителя
  • ваниль
  • леденцы
  • сахарная пудра
  • несколько капель лимонного сока
  • гелевой краситель

Способ приготовления:

  1. Масло и яйца должны быть комнатной температуры. Масло перетираем с сахаром до однородности. Взбиваем его венчиком, добавляем яйцо, соль и ваниль.
  2. Постепенно смешиваем муку с разрыхлителем. Просеиваем массу в яично-масляную смесь. Замешиваем тесто.
  3. Заворачиваем в пищевую пленку и кладем в холодильник на час. Остывшее тесто раскатываем между двумя листами бумаги для выпечки. Вырезаем вырубками разные формы — звездочки, елки, в форме зверюшек и луны, цветы и т.д.
  4. Если печенье больше, делаем внутри отверстие. Выкладываем печенье на бумагу для выпечки. Укладываем по леденцу в отверстие.
  5. Выпекаем печенье 20 минут при температуре 160°. Не дожидаемся золотистого — оно должно быть светлым.

Это отличный рецепт печенья – оно вкусное, красивое, такое даже на подарок можно выпекать. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные рогалики.

Теги:
#Рецепт #Печенье #Выпечка #День Николая