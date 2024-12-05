Аппетитные сладкие "Николайчики": роскошное печенье из простейших продуктов (видео)

Это печенье совсем несложно приготовить

Домашняя праздничная выпечка – отличный случай порадовать себя и близких вкусненьким. Мы делились рецептом аппетитных рождественских пончиков. Теперь расскажем, как приготовить аппетитное печенье на Николая – Миколайчики.

Рецептом печенья поделилась кулинарная блоггерша из ютуб-канала "Кухня как релакс". По замыслу это печенье следует готовить с детьми и оставлять святому Николаю — как благодарность за подарки.

Ингредиенты:

1 яйцо

щепотка соли

50 г сахара

180 г муки

50 г масла

7 г разрыхлителя

ваниль

леденцы

сахарная пудра

несколько капель лимонного сока

гелевой краситель

Способ приготовления:

Масло и яйца должны быть комнатной температуры. Масло перетираем с сахаром до однородности. Взбиваем его венчиком, добавляем яйцо, соль и ваниль. Постепенно смешиваем муку с разрыхлителем. Просеиваем массу в яично-масляную смесь. Замешиваем тесто. Заворачиваем в пищевую пленку и кладем в холодильник на час. Остывшее тесто раскатываем между двумя листами бумаги для выпечки. Вырезаем вырубками разные формы — звездочки, елки, в форме зверюшек и луны, цветы и т.д. Если печенье больше, делаем внутри отверстие. Выкладываем печенье на бумагу для выпечки. Укладываем по леденцу в отверстие. Выпекаем печенье 20 минут при температуре 160°. Не дожидаемся золотистого — оно должно быть светлым.

Это отличный рецепт печенья – оно вкусное, красивое, такое даже на подарок можно выпекать. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные рогалики.