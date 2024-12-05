Аппетитные сладкие "Николайчики": роскошное печенье из простейших продуктов (видео)
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Это печенье совсем несложно приготовить
Домашняя праздничная выпечка – отличный случай порадовать себя и близких вкусненьким. Мы делились рецептом аппетитных рождественских пончиков. Теперь расскажем, как приготовить аппетитное печенье на Николая – Миколайчики.
Рецептом печенья поделилась кулинарная блоггерша из ютуб-канала "Кухня как релакс". По замыслу это печенье следует готовить с детьми и оставлять святому Николаю — как благодарность за подарки.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- щепотка соли
- 50 г сахара
- 180 г муки
- 50 г масла
- 7 г разрыхлителя
- ваниль
- леденцы
- сахарная пудра
- несколько капель лимонного сока
- гелевой краситель
Способ приготовления:
- Масло и яйца должны быть комнатной температуры. Масло перетираем с сахаром до однородности. Взбиваем его венчиком, добавляем яйцо, соль и ваниль.
- Постепенно смешиваем муку с разрыхлителем. Просеиваем массу в яично-масляную смесь. Замешиваем тесто.
- Заворачиваем в пищевую пленку и кладем в холодильник на час. Остывшее тесто раскатываем между двумя листами бумаги для выпечки. Вырезаем вырубками разные формы — звездочки, елки, в форме зверюшек и луны, цветы и т.д.
- Если печенье больше, делаем внутри отверстие. Выкладываем печенье на бумагу для выпечки. Укладываем по леденцу в отверстие.
- Выпекаем печенье 20 минут при температуре 160°. Не дожидаемся золотистого — оно должно быть светлым.
Это отличный рецепт печенья – оно вкусное, красивое, такое даже на подарок можно выпекать. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные рогалики.