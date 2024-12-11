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Так крабовий салат ви ще не готували: як зробити улюблену страву новорічною (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Новий рецепт крабового салату
Новий рецепт крабового салату. Фото Скріншот Instagram/iriska_dimitrova, колаж "Телеграф"

Завдяки одному інгредієнту салат стане ще смачніше

Крабовий салат уже давно став традиційною стравою для багатьох святкових столів. Його ніжний смак і простота приготування завоювали серця господинь і гостей. Проте чому б цього року не додати новизни і зробити його по-справжньому новорічним? Усього кілька несподіваних інгредієнтів здатні змінити звичну страву до невпізнання, надавши їй яскравості, свіжості й особливого смаку.

Незвичайним варіантом приготування крабового салату поділилась фудблогерка iriska_dimitrova. Вона пропонує додати до інгредієнтів мандарини, які асоціюються з новорічними святами.

Цей рецепт — ідеальне поєднання традицій і креативу. Він не лише порадує ваших гостей, а й стане темою обговорення за святковим столом.

Інгредієнти:

  • 200 г крабових паличок;
  • 4 варених яйця;
  • 0,5 банки кукурудзи;
  • 3-5 мандарин (за смаком);
  • 3 ст. л. майонезу;
  • 1 зубчик часнику.

Спосіб приготування:

  1. Крупно нарізаємо крабові палички і варені яйця.
  2. Додаємо кукурудзу і нарізані навпіл дольки мандаринів.
  3. Майонез змішуємо з подрібненим часником і заправляємо салат.

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#Рецепти #Салати #Готуємо вдома