Так крабовий салат ви ще не готували: як зробити улюблену страву новорічною (відео)
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Завдяки одному інгредієнту салат стане ще смачніше
Крабовий салат уже давно став традиційною стравою для багатьох святкових столів. Його ніжний смак і простота приготування завоювали серця господинь і гостей. Проте чому б цього року не додати новизни і зробити його по-справжньому новорічним? Усього кілька несподіваних інгредієнтів здатні змінити звичну страву до невпізнання, надавши їй яскравості, свіжості й особливого смаку.
Незвичайним варіантом приготування крабового салату поділилась фудблогерка iriska_dimitrova. Вона пропонує додати до інгредієнтів мандарини, які асоціюються з новорічними святами.
Цей рецепт — ідеальне поєднання традицій і креативу. Він не лише порадує ваших гостей, а й стане темою обговорення за святковим столом.
Інгредієнти:
- 200 г крабових паличок;
- 4 варених яйця;
- 0,5 банки кукурудзи;
- 3-5 мандарин (за смаком);
- 3 ст. л. майонезу;
- 1 зубчик часнику.
Спосіб приготування:
- Крупно нарізаємо крабові палички і варені яйця.
- Додаємо кукурудзу і нарізані навпіл дольки мандаринів.
- Майонез змішуємо з подрібненим часником і заправляємо салат.
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