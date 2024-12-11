Так крабовый салат вы еще не готовили: как сделать любимое блюдо новогодним (видео)
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Благодаря одному ингредиенту салат станет еще вкуснее
Крабовый салат уже давно стал традиционным блюдом для праздничных столов. Его нежный вкус и простота приготовления завоевали сердца хозяек и гостей. Однако почему бы в этом году не прибавить новизны и сделать его по-настоящему новогодним? Всего несколько неожиданных ингредиентов способны изменить привычное блюдо до неузнаваемости, придав ему яркость, свежесть и особый вкус.
Необычным вариантом приготовления крабового салата поделилась фудблогерка iriska_dimitrova. Она предлагает добавить среди прочих ингредиентов мандарины, которые ассоциируются с новогодними праздниками.
Этот рецепт – идеальное сочетание традиций и креатива. Он не только обрадует ваших гостей, но и станет темой обсуждения за праздничным столом.
Ингредиенты:
- 200 г крабовых палочек;
- 4 вареных яйца;
- 0,5 банки кукурузы;
- 3-5 мандарин (по вкусу);
- 3 ст. л. майонеза;
- 1 зубчик чеснока.
Способ приготовления:
- Крупно нарезаем крабовые палочки и вареные яйца.
- Добавляем кукурузу и нарезанные пополам дольки мандаринов.
- Майонез смешиваем с измельченным чесноком и заправляем салат.
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