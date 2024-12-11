Так крабовый салат вы еще не готовили: как сделать любимое блюдо новогодним (видео)

Благодаря одному ингредиенту салат станет еще вкуснее

Крабовый салат уже давно стал традиционным блюдом для праздничных столов. Его нежный вкус и простота приготовления завоевали сердца хозяек и гостей. Однако почему бы в этом году не прибавить новизны и сделать его по-настоящему новогодним? Всего несколько неожиданных ингредиентов способны изменить привычное блюдо до неузнаваемости, придав ему яркость, свежесть и особый вкус.

Необычным вариантом приготовления крабового салата поделилась фудблогерка iriska_dimitrova. Она предлагает добавить среди прочих ингредиентов мандарины, которые ассоциируются с новогодними праздниками.

Этот рецепт – идеальное сочетание традиций и креатива. Он не только обрадует ваших гостей, но и станет темой обсуждения за праздничным столом.

Ингредиенты:

200 г крабовых палочек;

4 вареных яйца;

0,5 банки кукурузы;

3-5 мандарин (по вкусу);

3 ст. л. майонеза;

1 зубчик чеснока.

Способ приготовления:

Крупно нарезаем крабовые палочки и вареные яйца. Добавляем кукурузу и нарезанные пополам дольки мандаринов. Майонез смешиваем с измельченным чесноком и заправляем салат.

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