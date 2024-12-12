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Ефектніше, простіше та смачніше: як приготувати "Шубу" по-новому (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Проста, але ефектна закуска
Проста, але ефектна закуска. Фото shuba.life

Безпрограшне поєднання картоплі та оселедця сподобається всім гостям

"Шуба" є популярною та відомою усім стравою. Як правило, цей салат готували на великі свята і попри простоту з ним доводилося пововтузитися.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати "Шубу" на новий лад. Ці канапки першими розлетяться зі столу, інформують на Instagram-сторінці "yummy.lera".

Як приготувати закуску з оселедцем

Інгредієнти:

  • 4 картоплі;
  • 2 буряки;
  • сіль, перець;
  • зелень;
  • 2 зубчики часнику;
  • 50 г майонезу чи сметани;
  • 150-200 г оселедця;
  • червона та зелена цибуля;⠀ ⠀

Спосіб приготування:

1.Картоплю та буряк помити, покласти у пакет та готувати протягом десяти хвилин у мікрохвильовці або ж запекти у духовці.

2.Залишити охолонути та розрізати навпіл.

3.До натертих буряків додати тертий часник, майонез, спеції, перемішати.

4.Викладіть на картоплю буряки, оселедець і посипати порізаною цибулею.

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#Закуска #Оселедець #Готуємо вдома