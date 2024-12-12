Ефектніше, простіше та смачніше: як приготувати "Шубу" по-новому (відео)
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Безпрограшне поєднання картоплі та оселедця сподобається всім гостям
"Шуба" є популярною та відомою усім стравою. Як правило, цей салат готували на великі свята і попри простоту з ним доводилося пововтузитися.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати "Шубу" на новий лад. Ці канапки першими розлетяться зі столу, інформують на Instagram-сторінці "yummy.lera".
Як приготувати закуску з оселедцем
Інгредієнти:
- 4 картоплі;
- 2 буряки;
- сіль, перець;
- зелень;
- 2 зубчики часнику;
- 50 г майонезу чи сметани;
- 150-200 г оселедця;
- червона та зелена цибуля;⠀ ⠀
Спосіб приготування:
1.Картоплю та буряк помити, покласти у пакет та готувати протягом десяти хвилин у мікрохвильовці або ж запекти у духовці.
2.Залишити охолонути та розрізати навпіл.
3.До натертих буряків додати тертий часник, майонез, спеції, перемішати.
4.Викладіть на картоплю буряки, оселедець і посипати порізаною цибулею.