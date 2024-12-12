Ефектніше, простіше та смачніше: як приготувати "Шубу" по-новому (відео)

Безпрограшне поєднання картоплі та оселедця сподобається всім гостям

"Шуба" є популярною та відомою усім стравою. Як правило, цей салат готували на великі свята і попри простоту з ним доводилося пововтузитися.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати "Шубу" на новий лад. Ці канапки першими розлетяться зі столу, інформують на Instagram-сторінці "yummy.lera".

Як приготувати закуску з оселедцем

Інгредієнти:

4 картоплі;

2 буряки;

сіль, перець;

зелень;

2 зубчики часнику;

50 г майонезу чи сметани;

150-200 г оселедця;

червона та зелена цибуля;⠀ ⠀

Спосіб приготування:

1.Картоплю та буряк помити, покласти у пакет та готувати протягом десяти хвилин у мікрохвильовці або ж запекти у духовці.

2.Залишити охолонути та розрізати навпіл.

3.До натертих буряків додати тертий часник, майонез, спеції, перемішати.

4.Викладіть на картоплю буряки, оселедець і посипати порізаною цибулею.