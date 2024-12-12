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Эффектнее, проще и вкуснее: как приготовить "Шубу" по-новому (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Простая, но эффектная закуска
Простая, но эффектная закуска. Фото shuba.life

Беспроигрышное сочетание картофеля и сельди понравится всем гостям

"Шуба" является популярным и известным всем блюдом. Как правило, этот салат готовили на большие праздники и, несмотря на простоту, с ним приходилось повозиться.

Сегодня мы предлагаем приготовить "Шубу" на новый лад. Эти бутерброды первыми разлетятся со стола, информируют на Instagram-странице "yummy.lera".

Как приготовить закуску с сельдью

Ингредиенты:

  • 4 картофеля;
  • 2 свеклы;
  • соль, перец;
  • зелень;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 50 г майонеза или сметаны;
  • 150-200 г сельди;
  • красный и зеленый лук;⠀ ⠀

Способ приготовления:

1.Картофель и свеклу помыть, положить в пакет и готовить в течение десяти минут в микроволновке или запечь в духовке.

2. Оставить остыть и разрезать пополам.

3.К натертой свекле добавить тертый чеснок, майонез, специи, перемешать.

4.Выложить на картофель свеклу, сельдь и посыпать порезанным луком.

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#Закуска #Сельдь #Готовим дома