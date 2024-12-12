Эффектнее, проще и вкуснее: как приготовить "Шубу" по-новому (видео)

Беспроигрышное сочетание картофеля и сельди понравится всем гостям

"Шуба" является популярным и известным всем блюдом. Как правило, этот салат готовили на большие праздники и, несмотря на простоту, с ним приходилось повозиться.

Сегодня мы предлагаем приготовить "Шубу" на новый лад. Эти бутерброды первыми разлетятся со стола, информируют на Instagram-странице "yummy.lera".

Как приготовить закуску с сельдью

Ингредиенты:

4 картофеля;

2 свеклы;

соль, перец;

зелень;

2 зубчика чеснока;

50 г майонеза или сметаны;

150-200 г сельди;

красный и зеленый лук;⠀ ⠀

Способ приготовления:

1.Картофель и свеклу помыть, положить в пакет и готовить в течение десяти минут в микроволновке или запечь в духовке.

2. Оставить остыть и разрезать пополам.

3.К натертой свекле добавить тертый чеснок, майонез, специи, перемешать.

4.Выложить на картофель свеклу, сельдь и посыпать порезанным луком.