Эффектнее, проще и вкуснее: как приготовить "Шубу" по-новому (видео)
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Беспроигрышное сочетание картофеля и сельди понравится всем гостям
"Шуба" является популярным и известным всем блюдом. Как правило, этот салат готовили на большие праздники и, несмотря на простоту, с ним приходилось повозиться.
Сегодня мы предлагаем приготовить "Шубу" на новый лад. Эти бутерброды первыми разлетятся со стола, информируют на Instagram-странице "yummy.lera".
Как приготовить закуску с сельдью
Ингредиенты:
- 4 картофеля;
- 2 свеклы;
- соль, перец;
- зелень;
- 2 зубчика чеснока;
- 50 г майонеза или сметаны;
- 150-200 г сельди;
- красный и зеленый лук;⠀ ⠀
Способ приготовления:
1.Картофель и свеклу помыть, положить в пакет и готовить в течение десяти минут в микроволновке или запечь в духовке.
2. Оставить остыть и разрезать пополам.
3.К натертой свекле добавить тертый чеснок, майонез, специи, перемешать.
4.Выложить на картофель свеклу, сельдь и посыпать порезанным луком.