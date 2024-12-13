Вийде краще, ніж червона риба: хек у такому маринаді ви запечете ще не раз (відео)

Можна подати на обід чи на вечерю

Зовсім не обов'язково витрачати багато коштів на продукти, аби приготувати смачну вечерю. Зокрема, можна приготувати картопляні галушки зі шкварками або ж звернути увагу на рецепт, яким ми хочемо сьогодні поділитися.

Йдеться про рибку хек в оригінальному маринаді. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "ann_.food".

Як приготувати хек у маринаді

Інгредієнти:

хек — 1 кг (заморожений);

морква — 1 шт. (велика)

цибуля — 2 шт.;

сіль;

Для маринаду:

сметана — 100 г;

майонез — 50 г;

гірчиця в зернах — 50 г;

соєвий соус — 2 ст. л.;

цибуля — 1 шт. (терта);

сіль;

копчена паприка;

Спосіб приготування:

1.Рибу почистити, прибрати все зайве, помити, просушити паперовими рушниками, порізати на шматочки.

2.Змішати інгредієнти для маринаду.

3.Маринадом залити рибу, перемішати, накрити та залишити маринуватися.

4.Обсмажити цибулю та моркву, посолити, викласти засмажку на дно форми для запікання.

5.Зверху викласти шматочки рибки.

6.Залити соусом, що залишився.

7.Накрити рибу змоченим пергаментом та запікати у попередньо розігрітій до 200 градусів духовці близько 30 хвилин.