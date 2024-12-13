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Выйдет лучше, чем красная рыба: хек в таком маринаде вы запечете еще не раз (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Нежно, вкусно, ароматно
Нежно, вкусно, ароматно. Фото 1000.menu

Можно подать на обед или на ужин

Совершенно не обязательно тратить много средств на продукты, чтобы приготовить вкусный ужин. В частности, можно приготовить картофельные клецки со шкварками или обратить внимание на рецепт, которым мы хотим сегодня поделиться.

Речь идет о рыбке хек в оригинальном маринаде. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "ann_.food".

Как приготовить хек в маринаде

Ингредиенты:

  • хек – 1 кг (замороженный);
  • морковь – 1 шт. (большая)
  • лук — 2 шт.;
  • соль;

Для маринада:

  • сметана — 100 г;
  • майонез — 50 г;
  • горчица в зернах – 50 г;
  • соевый соус — 2 ст. л.;
  • лук – 1 шт. (тертая);
  • соль;
  • копченая паприка;

Способ приготовления:

1.Рыбу почистить, убрать все лишнее, помыть, просушить бумажными полотенцами, порезать на кусочки.

2.Смешать ингредиенты для маринада.

3.Маринадом залить рыбу, перемешать, накрыть и оставить мариноваться.

4.Обжарить лук и морковь, посолить, выложить зажарку на дно формы для запекания.

5.Сверху выложить кусочки рыбки.

6.Залить оставшимся соусом.

7.Накрыть рыбу смоченным пергаментом и запекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут.

Теги:
#Риба #Хек #Готовим дома