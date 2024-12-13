Выйдет лучше, чем красная рыба: хек в таком маринаде вы запечете еще не раз (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Можно подать на обед или на ужин
Совершенно не обязательно тратить много средств на продукты, чтобы приготовить вкусный ужин. В частности, можно приготовить картофельные клецки со шкварками или обратить внимание на рецепт, которым мы хотим сегодня поделиться.
Речь идет о рыбке хек в оригинальном маринаде. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "ann_.food".
Как приготовить хек в маринаде
Ингредиенты:
- хек – 1 кг (замороженный);
- морковь – 1 шт. (большая)
- лук — 2 шт.;
- соль;
Для маринада:
- сметана — 100 г;
- майонез — 50 г;
- горчица в зернах – 50 г;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- лук – 1 шт. (тертая);
- соль;
- копченая паприка;
Способ приготовления:
1.Рыбу почистить, убрать все лишнее, помыть, просушить бумажными полотенцами, порезать на кусочки.
2.Смешать ингредиенты для маринада.
3.Маринадом залить рыбу, перемешать, накрыть и оставить мариноваться.
4.Обжарить лук и морковь, посолить, выложить зажарку на дно формы для запекания.
5.Сверху выложить кусочки рыбки.
6.Залить оставшимся соусом.
7.Накрыть рыбу смоченным пергаментом и запекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут.