Выйдет лучше, чем красная рыба: хек в таком маринаде вы запечете еще не раз (видео)

Можно подать на обед или на ужин

Совершенно не обязательно тратить много средств на продукты, чтобы приготовить вкусный ужин. В частности, можно приготовить картофельные клецки со шкварками или обратить внимание на рецепт, которым мы хотим сегодня поделиться.

Речь идет о рыбке хек в оригинальном маринаде. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "ann_.food".

Как приготовить хек в маринаде

Ингредиенты:

хек – 1 кг (замороженный);

морковь – 1 шт. (большая)

лук — 2 шт.;

соль;

Для маринада:

сметана — 100 г;

майонез — 50 г;

горчица в зернах – 50 г;

соевый соус — 2 ст. л.;

лук – 1 шт. (тертая);

соль;

копченая паприка;

Способ приготовления:

1.Рыбу почистить, убрать все лишнее, помыть, просушить бумажными полотенцами, порезать на кусочки.

2.Смешать ингредиенты для маринада.

3.Маринадом залить рыбу, перемешать, накрыть и оставить мариноваться.

4.Обжарить лук и морковь, посолить, выложить зажарку на дно формы для запекания.

5.Сверху выложить кусочки рыбки.

6.Залить оставшимся соусом.

7.Накрыть рыбу смоченным пергаментом и запекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут.