Візьміть копчену курку, перець та сухарики: це салат неодмінно сподобається гостям (відео)

Готується нашвидкуруч

Новий рік на за горами, а отже — час складати меню до новорічного столу. Чи не найпопулярнішими стравами на це свято є "Шуба" та "Олів'є". Проте стіл можна урізноманітнити замінивши або додавши інші смачні закуски.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати цікавий салат з копченою куркою, перцем та сухариками. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати салат з копченою куркою, перцем та сухариками

Інгредієнти:

куряча грудинка копчена – 300 г;

яйця відварені – 3 шт.;

перець болгарський – 0,5 шт.;

сир твердий – 100 г;

кукурудза консервована – 100 г;

хліб тостовий білий – 5-6 скибочок;

олія – 30 мл;

паприка;

сухий часник;

майонез;

Спосіб приготування:

1.Хліб нарізати кубиками.

2.У глибокій мисці поєднуємо олію, паприку та сухий часник.

3.Полити сумішшю хліб, перемішати та викласти на деко.

4.Запікати хліб протягом 10 хвилин при 180 градусах.

5.Курячу грудинку та болгарський перець нарізати кубиками.

6.Яйця та сир натерти на дрібній терці.

7.Кулінарне кільце викласти на тарілку, де буде знаходитись салат.

8.На дно викласти шар грудинки, зробити майонезну сіточку.

9.Далі викласти яйця, зробити майонезну сіточку.

10.Викласти болгарський перець, потім кукурудзу, зробити майонезну сіточку.

11.Останнім шаром викласти тертий сир та знову зробити майонезну сіточку.

12.Залишити у холодильнику на 30 хвилин.

13.Зверху викласти сухарики, зняти кулінарне кільце та можна подавати до столу.