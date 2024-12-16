Салат "Сніг" до новорічного столу: готується легко, з'їдається швидко

Можна подати до святкового столу

До новорічного столу можна приготувати безліч смачних страв. Популярними стравами є "Шуба" та "Олів'є", але також можна урізноманітнити святкове меню та приготувати іншу смакоту.

Сьогодні ми пропонуємо звернути увагу на рецепт смачного салату. А поділилися ним на порталі "Галицький кореспондент".

Як приготувати салат "Сніг"

Інгредієнти:

куряче філе – 500 г;

гриби мариновані – 500 г;

яйця курячі – 4 шт.;

кукурудза – 1 банка;

майонез – 100 г;

Спосіб приготування: