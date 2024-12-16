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Салат "Сніг" до новорічного столу: готується легко, з'їдається швидко

Автор
Марія Швець
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Автор
Стане конкурентом Олів'є
Стане конкурентом Олів'є. Фото gk-press.if.ua

Можна подати до святкового столу

До новорічного столу можна приготувати безліч смачних страв. Популярними стравами є "Шуба" та "Олів'є", але також можна урізноманітнити святкове меню та приготувати іншу смакоту.

Сьогодні ми пропонуємо звернути увагу на рецепт смачного салату. А поділилися ним на порталі "Галицький кореспондент".

Як приготувати салат "Сніг"

Інгредієнти:

  • куряче філе – 500 г;
  • гриби мариновані – 500 г;
  • яйця курячі – 4 шт.;
  • кукурудза – 1 банка;
  • майонез – 100 г;

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе відварити в підсоленій воді до готовності, зазвичай на це йде 25-30 хвилин.
  2. Відварити круто яйця і залишити їх охолонути.
  3. Відварене філе, що охололо, нарізати дрібними кубиками.
  4. З кукурудзи зцідити рідину.
  5. Дрібними кубиками нарізати яйця, що охолонули.
  6. З грибів потрібно злити маринад, промити їх і порізати дрібно.
  7. Усі інгредієнти з’єднати у глибокій мисці, додати майонез та перемішати.
  8. Салат викласти на блюдо або оформити його в кільці, прикрасити за бажанням.
Теги:
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