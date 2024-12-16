Салат "Сніг" до новорічного столу: готується легко, з'їдається швидко
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Можна подати до святкового столу
До новорічного столу можна приготувати безліч смачних страв. Популярними стравами є "Шуба" та "Олів'є", але також можна урізноманітнити святкове меню та приготувати іншу смакоту.
Сьогодні ми пропонуємо звернути увагу на рецепт смачного салату. А поділилися ним на порталі "Галицький кореспондент".
Як приготувати салат "Сніг"
Інгредієнти:
- куряче філе – 500 г;
- гриби мариновані – 500 г;
- яйця курячі – 4 шт.;
- кукурудза – 1 банка;
- майонез – 100 г;
Спосіб приготування:
- Куряче філе відварити в підсоленій воді до готовності, зазвичай на це йде 25-30 хвилин.
- Відварити круто яйця і залишити їх охолонути.
- Відварене філе, що охололо, нарізати дрібними кубиками.
- З кукурудзи зцідити рідину.
- Дрібними кубиками нарізати яйця, що охолонули.
- З грибів потрібно злити маринад, промити їх і порізати дрібно.
- Усі інгредієнти з’єднати у глибокій мисці, додати майонез та перемішати.
- Салат викласти на блюдо або оформити його в кільці, прикрасити за бажанням.