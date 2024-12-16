Салат "Снег" к новогоднему столу: готовится легко, съедается быстро

Можно подать на праздничный стол

К новогоднему столу можно приготовить множество вкусных блюд. Наиболее популярные блюда — "Шуба" и "Оливье", но также можно разнообразить праздничное меню и приготовить другую вкусность.

Сегодня мы предлагаем обратить внимание на рецепт вкусного салата. А поделились им на портале "Галицкий корреспондент".

Как приготовить салат "Снег"

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г;

грибы маринованные – 500 г;

яйца куриные – 4 шт.;

кукуруза – 1 банка;

майонез – 100 г;

Способ приготовления: