Салат "Снег" к новогоднему столу: готовится легко, съедается быстро
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Можно подать на праздничный стол
К новогоднему столу можно приготовить множество вкусных блюд. Наиболее популярные блюда — "Шуба" и "Оливье", но также можно разнообразить праздничное меню и приготовить другую вкусность.
Сегодня мы предлагаем обратить внимание на рецепт вкусного салата. А поделились им на портале "Галицкий корреспондент".
Как приготовить салат "Снег"
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г;
- грибы маринованные – 500 г;
- яйца куриные – 4 шт.;
- кукуруза – 1 банка;
- майонез – 100 г;
Способ приготовления:
- Куриное филе отварить в подсоленной воде до готовности, обычно на это уходит 25-30 минут.
- Отварить вкрутую яйца и оставить их остыть.
- Остывшее отварное филе нарезать мелкими кубиками.
- С кукурузы сцедить жидкость.
- Мелкими кубиками нарезать остывшие яйца.
- С грибов нужно слить маринад, промыть их и порезать мелко.
- Все ингредиенты соединить в глубокой емкости, добавить майонез и перемешать.
- Салат выложить на блюдо или оформить в кольце, украсить по желанию.