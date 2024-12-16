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Салат "Снег" к новогоднему столу: готовится легко, съедается быстро

Автор
Мария Швец
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Автор
Станет конкурентом Оливье
Станет конкурентом Оливье. Фото gk-press.if.ua

Можно подать на праздничный стол

К новогоднему столу можно приготовить множество вкусных блюд. Наиболее популярные блюда — "Шуба" и "Оливье", но также можно разнообразить праздничное меню и приготовить другую вкусность.

Сегодня мы предлагаем обратить внимание на рецепт вкусного салата. А поделились им на портале "Галицкий корреспондент".

Как приготовить салат "Снег"

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г;
  • грибы маринованные – 500 г;
  • яйца куриные – 4 шт.;
  • кукуруза – 1 банка;
  • майонез – 100 г;

Способ приготовления:

  1. Куриное филе отварить в подсоленной воде до готовности, обычно на это уходит 25-30 минут.
  2. Отварить вкрутую яйца и оставить их остыть.
  3. Остывшее отварное филе нарезать мелкими кубиками.
  4. С кукурузы сцедить жидкость.
  5. Мелкими кубиками нарезать остывшие яйца.
  6. С грибов нужно слить маринад, промыть их и порезать мелко.
  7. Все ингредиенты соединить в глубокой емкости, добавить майонез и перемешать.
  8. Салат выложить на блюдо или оформить в кольце, украсить по желанию.
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