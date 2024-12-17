Сподобається усім: як смачно замаринувати качку у пиві

Качка виходить ніжною та соковитою, з ароматною хрусткою скоринкою

Напередодні святкування Нового року господині активно шукають оригінальні та незвичайні рецепти, на кшталт салату "Сніг". Саме ці страви задають тон святковому настрою гостей і допомагають створити чарівну атмосферу.

Шеф-кухарка Ліза Глінська поділилася в Instagram рецептом качки з яблуками. Вона порадила замаринувати птаха в маринаді на основі пива, щоб отримати неперевершений смак.

Як приготувати качку, замариновану у пиві

Інгредієнти:

качка — 2-2,5 кг;

сіль;

перець;

мед – 1,5 ст. л.;

бородинський хліб – 1 буханець;

світле пиво – 2 склянки;

яблука – 4-5 шт.;

соєвий соус – 20 мл;

вершкове масло – 20 г;

Спосіб приготування: