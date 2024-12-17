Рус

Сподобається усім: як смачно замаринувати качку у пиві

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Смачний та простий рецепт запеченої у духовці качки
Смачний та простий рецепт запеченої у духовці качки. Фото 1000.menu

Качка виходить ніжною та соковитою, з ароматною хрусткою скоринкою

Напередодні святкування Нового року господині активно шукають оригінальні та незвичайні рецепти, на кшталт салату "Сніг". Саме ці страви задають тон святковому настрою гостей і допомагають створити чарівну атмосферу.

Шеф-кухарка Ліза Глінська поділилася в Instagram рецептом качки з яблуками. Вона порадила замаринувати птаха в маринаді на основі пива, щоб отримати неперевершений смак.

Як приготувати качку, замариновану у пиві

Інгредієнти:

  • качка — 2-2,5 кг;
  • сіль;
  • перець;
  • мед – 1,5 ст. л.;
  • бородинський хліб – 1 буханець;
  • світле пиво – 2 склянки;
  • яблука – 4-5 шт.;
  • соєвий соус – 20 мл;
  • вершкове масло – 20 г;

Спосіб приготування:

  1. Качку помити, просушити, зрізати усе зайве.
  2. Птицю натерти сіллю, перцем та відправити у холодильник на 10 годин.
  3. Натерти качку частиною меду та залишити при кімнатній температурі кілька годин.
  4. Зрізати шкірку з яблук, нарізати невеликими шматочками. Нафарширувати качку яблуками, зашити.
  5. Хліб нарізати скибочками завтовшки 1-1,5 см. Викласти на дно форми шкірку від яблук та хліб, залити пивом.
  6. Перекласти качку на "подушку" із хліба.
  7. Накрити кришкою, відправити запікатися в духовку за температури 190 С на 1 годину 40-50 хвилин.
  8. Змішати масло, мед, що залишився, і соєвий соус.
  9. Дістати качку з духовки та змастити соусом.
  10. Збільшити градус у духовці до 200 С і відправити качку ще на 10 хвилин у духовку.
  11. Дістати качку та нитку з неї.
Теги:
#Пиво #Качка #Маринад #Готуємо вдома