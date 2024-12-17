Сподобається усім: як смачно замаринувати качку у пиві
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Качка виходить ніжною та соковитою, з ароматною хрусткою скоринкою
Напередодні святкування Нового року господині активно шукають оригінальні та незвичайні рецепти, на кшталт салату "Сніг". Саме ці страви задають тон святковому настрою гостей і допомагають створити чарівну атмосферу.
Шеф-кухарка Ліза Глінська поділилася в Instagram рецептом качки з яблуками. Вона порадила замаринувати птаха в маринаді на основі пива, щоб отримати неперевершений смак.
Як приготувати качку, замариновану у пиві
Інгредієнти:
- качка — 2-2,5 кг;
- сіль;
- перець;
- мед – 1,5 ст. л.;
- бородинський хліб – 1 буханець;
- світле пиво – 2 склянки;
- яблука – 4-5 шт.;
- соєвий соус – 20 мл;
- вершкове масло – 20 г;
Спосіб приготування:
- Качку помити, просушити, зрізати усе зайве.
- Птицю натерти сіллю, перцем та відправити у холодильник на 10 годин.
- Натерти качку частиною меду та залишити при кімнатній температурі кілька годин.
- Зрізати шкірку з яблук, нарізати невеликими шматочками. Нафарширувати качку яблуками, зашити.
- Хліб нарізати скибочками завтовшки 1-1,5 см. Викласти на дно форми шкірку від яблук та хліб, залити пивом.
- Перекласти качку на "подушку" із хліба.
- Накрити кришкою, відправити запікатися в духовку за температури 190 С на 1 годину 40-50 хвилин.
- Змішати масло, мед, що залишився, і соєвий соус.
- Дістати качку з духовки та змастити соусом.
- Збільшити градус у духовці до 200 С і відправити качку ще на 10 хвилин у духовку.
- Дістати качку та нитку з неї.