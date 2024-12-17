Понравится всем: как вкусно замариновать утку в пиве

Утка получается нежной и сочной, с ароматной хрустящей корочкой

В канун празднования Нового года хозяйки активно ищут оригинальные и необычные рецепты, вроде салата "Снег". Именно эти блюда задают тон праздничному настроению гостей и помогают создать волшебную атмосферу.

Шеф-повар Лиза Глинская поделилась в Instagram рецептом утки с яблоками. Она посоветовала замариновать птицу в маринаде на основе пива, чтобы получить непревзойденный вкус.

Как приготовить утку, замаринованную в пиве

Ингредиенты:

утка — 2-2,5 кг;

соль;

перец;

мед – 1,5 ст. л.;

бородинский хлеб – 1 буханка;

светлое пиво – 2 стакана;

яблоки – 4-5 шт.;

соевый соус – 20 мл;

сливочное масло – 20 г;

Способ приготовления: