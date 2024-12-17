Понравится всем: как вкусно замариновать утку в пиве
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Утка получается нежной и сочной, с ароматной хрустящей корочкой
В канун празднования Нового года хозяйки активно ищут оригинальные и необычные рецепты, вроде салата "Снег". Именно эти блюда задают тон праздничному настроению гостей и помогают создать волшебную атмосферу.
Шеф-повар Лиза Глинская поделилась в Instagram рецептом утки с яблоками. Она посоветовала замариновать птицу в маринаде на основе пива, чтобы получить непревзойденный вкус.
Как приготовить утку, замаринованную в пиве
Ингредиенты:
- утка — 2-2,5 кг;
- соль;
- перец;
- мед – 1,5 ст. л.;
- бородинский хлеб – 1 буханка;
- светлое пиво – 2 стакана;
- яблоки – 4-5 шт.;
- соевый соус – 20 мл;
- сливочное масло – 20 г;
Способ приготовления:
- Утку помыть, просушить, срезать все излишне.
- Птицу натереть солью, перцем и отправить в холодильник на 10 часов.
- Натереть утку частью меда и оставить при комнатной температуре несколько часов.
- Срезать шкурку с яблок, нарезать небольшими кусочками. Нафаршировать утку яблоками, зашить.
- Хлеб порезать ломтиками шириной 1-1,5 см. Выложить на дно формы кожуру от яблок и хлеб, залить пивом.
- Переложить утку на "подушку" из хлеба.
- Накрыть крышкой, отправить запекаться в духовку при 190 С на 1 час 40-50 минут.
- Смешать масло, оставшийся мед и соевый соус.
- Достать утку из духовки и смазать соусом.
- Увеличить градус в духовке до 200°С и отправить утку еще на 10 минут в духовку.
- Достать утку и нить из нее.