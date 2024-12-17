Укр

Понравится всем: как вкусно замариновать утку в пиве

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вкусный и простой рецепт запеченной в духовке утки
Вкусный и простой рецепт запеченной в духовке утки. Фото 1000.menu

Утка получается нежной и сочной, с ароматной хрустящей корочкой

В канун празднования Нового года хозяйки активно ищут оригинальные и необычные рецепты, вроде салата "Снег". Именно эти блюда задают тон праздничному настроению гостей и помогают создать волшебную атмосферу.

Шеф-повар Лиза Глинская поделилась в Instagram рецептом утки с яблоками. Она посоветовала замариновать птицу в маринаде на основе пива, чтобы получить непревзойденный вкус.

Как приготовить утку, замаринованную в пиве

Ингредиенты:

  • утка — 2-2,5 кг;
  • соль;
  • перец;
  • мед – 1,5 ст. л.;
  • бородинский хлеб – 1 буханка;
  • светлое пиво – 2 стакана;
  • яблоки – 4-5 шт.;
  • соевый соус – 20 мл;
  • сливочное масло – 20 г;

Способ приготовления:

  1. Утку помыть, просушить, срезать все излишне.
  2. Птицу натереть солью, перцем и отправить в холодильник на 10 часов.
  3. Натереть утку частью меда и оставить при комнатной температуре несколько часов.
  4. Срезать шкурку с яблок, нарезать небольшими кусочками. Нафаршировать утку яблоками, зашить.
  5. Хлеб порезать ломтиками шириной 1-1,5 см. Выложить на дно формы кожуру от яблок и хлеб, залить пивом.
  6. Переложить утку на "подушку" из хлеба.
  7. Накрыть крышкой, отправить запекаться в духовку при 190 С на 1 час 40-50 минут.
  8. Смешать масло, оставшийся мед и соевый соус.
  9. Достать утку из духовки и смазать соусом.
  10. Увеличить градус в духовке до 200°С и отправить утку еще на 10 минут в духовку.
  11. Достать утку и нить из нее.
Теги:
#Пиво #Утка #Маринад #Готовим дома