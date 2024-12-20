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Не гірше "Шуби" та "Олів'є": такий салат на новорічному столі точно оцінять близькі (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Яскравий та смачний салат
Яскравий та смачний салат. Фото Скріншот YouTube/Пан Фартух – прості рецепти

Цей салат з рибою смакуватимуть з задоволенням

Салати – незамінна частина будь-якого святкового столу, і цей рецепт не стане виключенням. Він мож доповнити традиційну "Шубу" чи взагалі замінити цю страву.

Салат з тунцем та оливками – це поєднання ніжного смаку, яскравого вигляду та легкості у приготуванні. Він чудово підійде для того, щоб пригостити гостей за новорічним столом.

Рецептом поділився кулінарний блогер "Пан Фартух – прості рецепти". Дотримуйтесь простих кроків, і ваші гості неодмінно оцінять цей кулінарний шедевр.

Інгредієнти:

  • Варена картопля – 2-3 шт;
  • Варена морква – 1-2 шт;
  • Тунець – 200 г;
  • Яйця – 5-6 шт;
  • Майонез.

Для декору:

  • Солоний огірок;
  • Маслини;
  • Помідори;
  • Сіль та перець за смаком.

Етапи приготування:

  1. Тарілку змастити майонезом і викласти натерту картоплю. Вирівняти, прим’яти, знов шару майонезу.
  2. З тунця злити олію чи то сік і викласти наступним шаром. Знову майонез.
  3. Викласти натерту моркву, вирівняти, прим’яти та змастити майонезом.
  4. Жовток і білок натерти окремо. Білок викласти на моркву і прим’яти.
  5. Покласти посередині склянку, довкола зробити легку сіточку з майонезу і викласти жовток.
  6. Забрати склянку і туди викласти нарізаний солений огірок.
  7. Для декору можна використати помідори, маслини та оливки.
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#Рецепти #Новий рік #Салати #Готуємо вдома