Не гірше "Шуби" та "Олів'є": такий салат на новорічному столі точно оцінять близькі (відео)

Цей салат з рибою смакуватимуть з задоволенням

Салати – незамінна частина будь-якого святкового столу, і цей рецепт не стане виключенням. Він мож доповнити традиційну "Шубу" чи взагалі замінити цю страву.

Салат з тунцем та оливками – це поєднання ніжного смаку, яскравого вигляду та легкості у приготуванні. Він чудово підійде для того, щоб пригостити гостей за новорічним столом.

Рецептом поділився кулінарний блогер "Пан Фартух – прості рецепти". Дотримуйтесь простих кроків, і ваші гості неодмінно оцінять цей кулінарний шедевр.

Інгредієнти:

Варена картопля – 2-3 шт;

Варена морква – 1-2 шт;

Тунець – 200 г;

Яйця – 5-6 шт;

Майонез.

Для декору:

Солоний огірок;

Маслини;

Помідори;

Сіль та перець за смаком.

Етапи приготування: