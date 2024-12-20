Не гірше "Шуби" та "Олів'є": такий салат на новорічному столі точно оцінять близькі (відео)
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Цей салат з рибою смакуватимуть з задоволенням
Салати – незамінна частина будь-якого святкового столу, і цей рецепт не стане виключенням. Він мож доповнити традиційну "Шубу" чи взагалі замінити цю страву.
Салат з тунцем та оливками – це поєднання ніжного смаку, яскравого вигляду та легкості у приготуванні. Він чудово підійде для того, щоб пригостити гостей за новорічним столом.
Рецептом поділився кулінарний блогер "Пан Фартух – прості рецепти". Дотримуйтесь простих кроків, і ваші гості неодмінно оцінять цей кулінарний шедевр.
Інгредієнти:
- Варена картопля – 2-3 шт;
- Варена морква – 1-2 шт;
- Тунець – 200 г;
- Яйця – 5-6 шт;
- Майонез.
Для декору:
- Солоний огірок;
- Маслини;
- Помідори;
- Сіль та перець за смаком.
Етапи приготування:
- Тарілку змастити майонезом і викласти натерту картоплю. Вирівняти, прим’яти, знов шару майонезу.
- З тунця злити олію чи то сік і викласти наступним шаром. Знову майонез.
- Викласти натерту моркву, вирівняти, прим’яти та змастити майонезом.
- Жовток і білок натерти окремо. Білок викласти на моркву і прим’яти.
- Покласти посередині склянку, довкола зробити легку сіточку з майонезу і викласти жовток.
- Забрати склянку і туди викласти нарізаний солений огірок.
- Для декору можна використати помідори, маслини та оливки.