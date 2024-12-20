Не хуже "Шубы" и "Оливье": такой салат на новогоднем столе точно оценят близкие (видео)

Этот салат с рыбой съедят с удовольствием

Салаты – незаменимая часть праздничного стола, и этот рецепт не станет исключением. Он может дополнить традиционную "Шубу" или вообще заменить это блюдо.

Салат с тунцом и оливками – это сочетание нежного вкуса, яркого вида и легкости приготовления. Он отлично подойдет для того, чтобы угостить гостей за новогодним столом.

Рецептом поделился кулинарный блоггер "Пан Фартух – прості рецепти".

Ингредиенты:

Вареный картофель – 2-3 шт;

Вареная морковь – 1-2 шт;

Тунец – 200 г;

Яйца – 5-6 шт;

Майонез.

Для декора:

Соленый огурец;

Маслины;

Помидоры;

Соль и перец по вкусу.

Этапы приготовления: