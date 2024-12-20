Не хуже "Шубы" и "Оливье": такой салат на новогоднем столе точно оценят близкие (видео)
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Этот салат с рыбой съедят с удовольствием
Салаты – незаменимая часть праздничного стола, и этот рецепт не станет исключением. Он может дополнить традиционную "Шубу" или вообще заменить это блюдо.
Салат с тунцом и оливками – это сочетание нежного вкуса, яркого вида и легкости приготовления. Он отлично подойдет для того, чтобы угостить гостей за новогодним столом.
Рецептом поделился кулинарный блоггер "Пан Фартух – прості рецепти".
Ингредиенты:
- Вареный картофель – 2-3 шт;
- Вареная морковь – 1-2 шт;
- Тунец – 200 г;
- Яйца – 5-6 шт;
- Майонез.
Для декора:
- Соленый огурец;
- Маслины;
- Помидоры;
- Соль и перец по вкусу.
Этапы приготовления:
- Тарелку смазать майонезом и выложить натертый картофель. Выровнять, примять, снова слой майонеза.
- С тунца слить масло или сок и выложить следующим слоем. Снова майонез.
- Выложить натертую морковь, выровнять, примять и смазать майонезом.
- Желток и белок натереть по отдельности. Белок выложить на морковь и примять.
- Положить посредине стакан, вокруг сделать легкую сеточку из майонеза и выложить желток.
- Убрать стакан и туда выложить нарезанный соленый огурец.
- Для декора можно использовать помидоры, оливки и маслины.