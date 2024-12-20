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Не хуже "Шубы" и "Оливье": такой салат на новогоднем столе точно оценят близкие (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Яркий и вкусный салат
Яркий и вкусный салат. Фото Скриншот YouTube/Пан Фартух – прості рецепти

Этот салат с рыбой съедят с удовольствием

Салаты – незаменимая часть праздничного стола, и этот рецепт не станет исключением. Он может дополнить традиционную "Шубу" или вообще заменить это блюдо.

Салат с тунцом и оливками – это сочетание нежного вкуса, яркого вида и легкости приготовления. Он отлично подойдет для того, чтобы угостить гостей за новогодним столом.

Рецептом поделился кулинарный блоггер "Пан Фартух – прості рецепти".

Ингредиенты:

  • Вареный картофель – 2-3 шт;
  • Вареная морковь – 1-2 шт;
  • Тунец – 200 г;
  • Яйца – 5-6 шт;
  • Майонез.

Для декора:

  • Соленый огурец;
  • Маслины;
  • Помидоры;
  • Соль и перец по вкусу.

Этапы приготовления:

  1. Тарелку смазать майонезом и выложить натертый картофель. Выровнять, примять, снова слой майонеза.
  2. С тунца слить масло или сок и выложить следующим слоем. Снова майонез.
  3. Выложить натертую морковь, выровнять, примять и смазать майонезом.
  4. Желток и белок натереть по отдельности. Белок выложить на морковь и примять.
  5. Положить посредине стакан, вокруг сделать легкую сеточку из майонеза и выложить желток.
  6. Убрать стакан и туда выложить нарезанный соленый огурец.
  7. Для декора можно использовать помидоры, оливки и маслины.
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#Рецепты #Новый год #Салаты #Готовим дома