Шуба стане ще смачнішою: який інгредієнт додати до звичного салату (відео)

Звичний салат стане ще смачнішим

"Шуба" є популярним та відомим усім салатом. Дехто перестав його готувати, надавши перевагу новим популярним салатам. Інші ж вважають його класикою та дуже люблять.

Сьогодні ми пропонуємо подати звичну страву оригінально та цікаво. До того ж, вона вийде ще смачнішою, переконують на Instаgram-сторінці "top_havchik_".

Як приготувати "Шубу" по-новому

Інгредієнти:

картопля – 2 шт.;

філе оселедця – 300 г;

морква – 1 шт.;

яйця – 2 шт.;

цибуля – 1 шт. (маринований);

ікра з лососем – 160 г;

буряк – 1-2 шт.;

майонез, сіль;

Спосіб приготування:

1.Овочі запекти, натерти.

2.Цибулю замаринувати.

3.Оселедець нарізати кубиками.

4.Салат зібрати шарами: овочі, оселедець, цибулю, перемазуючи кожен шар соусом із майонезу з ікрою лосося.

5.Зверху присипати салат тертим яйцем.