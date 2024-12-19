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Шуба стане ще смачнішою: який інгредієнт додати до звичного салату (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Швидка та смачна у приготуванні
Швидка та смачна у приготуванні. Фото ru.freepik.com

Звичний салат стане ще смачнішим

"Шуба" є популярним та відомим усім салатом. Дехто перестав його готувати, надавши перевагу новим популярним салатам. Інші ж вважають його класикою та дуже люблять.

Сьогодні ми пропонуємо подати звичну страву оригінально та цікаво. До того ж, вона вийде ще смачнішою, переконують на Instаgram-сторінці "top_havchik_".

Як приготувати "Шубу" по-новому

Інгредієнти:

  • картопля – 2 шт.;
  • філе оселедця – 300 г;
  • морква – 1 шт.;
  • яйця – 2 шт.;
  • цибуля – 1 шт. (маринований);
  • ікра з лососем – 160 г;
  • буряк – 1-2 шт.;
  • майонез, сіль;

Спосіб приготування:

1.Овочі запекти, натерти.

2.Цибулю замаринувати.

3.Оселедець нарізати кубиками.

4.Салат зібрати шарами: овочі, оселедець, цибулю, перемазуючи кожен шар соусом із майонезу з ікрою лосося.

5.Зверху присипати салат тертим яйцем.

Теги:
#Салат #Шуба #Готуємо вдома