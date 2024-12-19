Шуба стане ще смачнішою: який інгредієнт додати до звичного салату (відео)
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Звичний салат стане ще смачнішим
"Шуба" є популярним та відомим усім салатом. Дехто перестав його готувати, надавши перевагу новим популярним салатам. Інші ж вважають його класикою та дуже люблять.
Сьогодні ми пропонуємо подати звичну страву оригінально та цікаво. До того ж, вона вийде ще смачнішою, переконують на Instаgram-сторінці "top_havchik_".
Як приготувати "Шубу" по-новому
Інгредієнти:
- картопля – 2 шт.;
- філе оселедця – 300 г;
- морква – 1 шт.;
- яйця – 2 шт.;
- цибуля – 1 шт. (маринований);
- ікра з лососем – 160 г;
- буряк – 1-2 шт.;
- майонез, сіль;
Спосіб приготування:
1.Овочі запекти, натерти.
2.Цибулю замаринувати.
3.Оселедець нарізати кубиками.
4.Салат зібрати шарами: овочі, оселедець, цибулю, перемазуючи кожен шар соусом із майонезу з ікрою лосося.
5.Зверху присипати салат тертим яйцем.