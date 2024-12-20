Цей борщ нереально смачний: приготуйте його на Святвечір — і ніхто не помітить, що він без м’яса (відео)
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Як приготувати борщ на Святвечір
Святвечір, який відзначають 24 грудня, — це останній день посту. Прийнято в цей день ставити на стіл 12 страв. Ми розповідали, як приготувати кутю. Тепер ділимось рецептом традиційної української страви — борщу з вушками.
Ну кулінарному ютуб-каналі "Карпатські шкварки" поділились рецептом фантастично ароматного та яскравого борщу. В нього обов’язково кладуть два цілі листки капусти, а також терті квашені помідори.
Інгредієнти:
- Вода — 3.5 л
- Буряк — 1 кг
- Цибуля — 2 шт
- Морква — 1 шт
- Капуста — 2 листки
- Корінь петрушки — 2 шт
- Перець духмяний — 5
- Перець горошком — 5
- Цукор — 1 ч. л.
- Сіль — 1 ст. л.
- Лавровий листок — 1 шт.
Для вушок:
- Гриби сушені — 70 г
- Цибуля — 1 шт
- Сіль, перець до смаку
- Олія для смаження
- Борошно — 220 г
- Вода — 100 г
- Сіль
- Олія — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Відварюємо буряки. У каструлю кладемо цибулину, корінь петрушки, духмяний та чорний перець. Кладемо капусту — два цілі листочки. Заливаємо водою.
- Даємо покипіти 15 хвилин. Цибулину нарізаємо дрібно і обсмажуємо на олії. Моркву натираємо на тертці та додаємо до цибулі. Пасеруємо до м’якості.
- Буряк крупно натираємо. Буряк додаємо до засмажки, перемішуємо. Додаємо терті квашені помідори, з яких попередньо зняли шкірку.
- Додаємо цукор та сіль. Перемішуємо та тушкуємо ще 5 хвилин. З відвару дістаємо листя капусти, корінь петрушки та цибулину. Засмажку перекладаємо у відвар, зменшуємо вогонь, доводимо до кипіння та вимикаємо вогонь.
- Для вушок замочуємо на 20 хвилин білі гриби. Відварюємо 40 хвилин у підсоленій воді. Перекидаємо на сито та віджимаємо. Нарізаємо або пропускаємо через м’ясорубку. Кришимо та обсмажуємо цибулю.
- До цибулі додаємо гриби, солимо, перчимо. Тушкуємо до повного випаровування води. Залишаємо остигати.
- Борошно просіюємо. Всередині робимо ямку і наливаємо теплу воду. Солимо та додаємо олію. Замішуємо тісто.
- Тонко розкочуємо тісто. Вирізаємо круглою формою. У кожен кружечок кладемо гриби і защіпаємо, як пельмені. Відварюємо їх у великій каструлі 3 хвилини після запікання.
- Для подачі проціджуємо борщ. В миску накидаємо вушка, заливаємо відваром.
Ця страва нереально ароматна і смачна. Оскільки вона пісна, її можна подавати на Святвечір, як і ніжні пісні пампухи.