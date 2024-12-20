Цей борщ нереально смачний: приготуйте його на Святвечір — і ніхто не помітить, що він без м’яса (відео)

Як приготувати борщ на Святвечір

Святвечір, який відзначають 24 грудня, — це останній день посту. Прийнято в цей день ставити на стіл 12 страв. Ми розповідали, як приготувати кутю. Тепер ділимось рецептом традиційної української страви — борщу з вушками.

Ну кулінарному ютуб-каналі "Карпатські шкварки" поділились рецептом фантастично ароматного та яскравого борщу. В нього обов’язково кладуть два цілі листки капусти, а також терті квашені помідори.

Інгредієнти:

Вода — 3.5 л

Буряк — 1 кг

Цибуля — 2 шт

Морква — 1 шт

Капуста — 2 листки

Корінь петрушки — 2 шт

Перець духмяний — 5

Перець горошком — 5

Цукор — 1 ч. л.

Сіль — 1 ст. л.

Лавровий листок — 1 шт.

Для вушок:

Гриби сушені — 70 г

Цибуля — 1 шт

Сіль, перець до смаку

Олія для смаження

Борошно — 220 г

Вода — 100 г

Сіль

Олія — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Відварюємо буряки. У каструлю кладемо цибулину, корінь петрушки, духмяний та чорний перець. Кладемо капусту — два цілі листочки. Заливаємо водою. Даємо покипіти 15 хвилин. Цибулину нарізаємо дрібно і обсмажуємо на олії. Моркву натираємо на тертці та додаємо до цибулі. Пасеруємо до м’якості. Буряк крупно натираємо. Буряк додаємо до засмажки, перемішуємо. Додаємо терті квашені помідори, з яких попередньо зняли шкірку. Додаємо цукор та сіль. Перемішуємо та тушкуємо ще 5 хвилин. З відвару дістаємо листя капусти, корінь петрушки та цибулину. Засмажку перекладаємо у відвар, зменшуємо вогонь, доводимо до кипіння та вимикаємо вогонь. Для вушок замочуємо на 20 хвилин білі гриби. Відварюємо 40 хвилин у підсоленій воді. Перекидаємо на сито та віджимаємо. Нарізаємо або пропускаємо через м’ясорубку. Кришимо та обсмажуємо цибулю. До цибулі додаємо гриби, солимо, перчимо. Тушкуємо до повного випаровування води. Залишаємо остигати. Борошно просіюємо. Всередині робимо ямку і наливаємо теплу воду. Солимо та додаємо олію. Замішуємо тісто. Тонко розкочуємо тісто. Вирізаємо круглою формою. У кожен кружечок кладемо гриби і защіпаємо, як пельмені. Відварюємо їх у великій каструлі 3 хвилини після запікання. Для подачі проціджуємо борщ. В миску накидаємо вушка, заливаємо відваром.

Ця страва нереально ароматна і смачна. Оскільки вона пісна, її можна подавати на Святвечір, як і ніжні пісні пампухи.