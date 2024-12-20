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Этот борщ нереально вкусен: приготовьте его на Святвечер – и никто не заметит, что он без мяса (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт вкусного борща с ушками
Рецепт вкусного борща с ушками. Фото panistefa.com

Как приготовить борщ на Святвечер

Святвечер, который отмечают 24 декабря, — это последний день поста. Принято в этот день ставить на стол 12 блюд. Мы рассказывали, как приготовить кутью. Теперь делимся рецептом традиционного украинского блюда – борща с ушками.

Ну кулинарном ютуб-канале "Карпатские шкварки" поделились рецептом фантастически ароматного и яркого борща. В него обязательно кладут два целых листа капусты, а также тертые квашеные помидоры.

Ингредиенты:

  • Вода – 3.5 л
  • Свекла — 1 кг
  • Лук — 2 шт
  • Морковь — 1 шт
  • Капуста — 2 листа
  • Корень петрушки — 2 шт.
  • Перец душистый.
  • Перец горошком — 5
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Соль – 1 ст. л.
  • Лавровый лист — 1 шт.

Для ушек:

  • Грибы сушеные — 70 г
  • Лук — 1 шт
  • Соль, перец по вкусу
  • Масло для жарки
  • Мука — 220 г
  • Вода — 100 г
  • Соль
  • Масло растительное – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Отвариваем свеклу. В кастрюлю кладем луковицу, корень петрушки, черный перец. Кладем капусту — два целых листика.
  2. Даем покипеть 15 минут. Луковицу нарезаем мелко и обжариваем на растительном масле.
  3. Свеклу крупно натираем. Свеклу добавляем к зажарке, перемешиваем.
  4. Добавляем сахар и соль. Перемешиваем и тушим еще 5 минут.
  5. Для ушек замачиваем на 20 минут белые грибы. Отвариваем 40 минут в подсоленной воде.
  6. К луку добавляем грибы, солим, перчим. Тушим до полного испарения воды.
  7. Муку просеиваем. Внутри делаем ямку и наливаем теплую воду.
  8. Тонко раскатываем тесто. Вырезаем круглой формой. В каждый кружочек кладем грибы и защипываем, как пельмени.
  9. Для подачи процеживаем борщ. В миску набрасываем ушки, заливаем отваром.

Это блюдо нереально ароматное и вкусное. Поскольку она постная, ее можно подавать на Святвечер, как и нежные постные пампушки.

Теги:
#Рецепт #Грибы #Борщ #Рождество #Сочельник