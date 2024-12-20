Этот борщ нереально вкусен: приготовьте его на Святвечер – и никто не заметит, что он без мяса (видео)

Как приготовить борщ на Святвечер

Святвечер, который отмечают 24 декабря, — это последний день поста. Принято в этот день ставить на стол 12 блюд. Мы рассказывали, как приготовить кутью. Теперь делимся рецептом традиционного украинского блюда – борща с ушками.

Ну кулинарном ютуб-канале "Карпатские шкварки" поделились рецептом фантастически ароматного и яркого борща. В него обязательно кладут два целых листа капусты, а также тертые квашеные помидоры.

Ингредиенты:

Вода – 3.5 л

Свекла — 1 кг

Лук — 2 шт

Морковь — 1 шт

Капуста — 2 листа

Корень петрушки — 2 шт.

Перец душистый.

Перец горошком — 5

Сахар – 1 ч. л.

Соль – 1 ст. л.

Лавровый лист — 1 шт.

Для ушек:

Грибы сушеные — 70 г

Лук — 1 шт

Соль, перец по вкусу

Масло для жарки

Мука — 220 г

Вода — 100 г

Соль

Масло растительное – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Отвариваем свеклу. В кастрюлю кладем луковицу, корень петрушки, черный перец. Кладем капусту — два целых листика. Даем покипеть 15 минут. Луковицу нарезаем мелко и обжариваем на растительном масле. Свеклу крупно натираем. Свеклу добавляем к зажарке, перемешиваем. Добавляем сахар и соль. Перемешиваем и тушим еще 5 минут. Для ушек замачиваем на 20 минут белые грибы. Отвариваем 40 минут в подсоленной воде. К луку добавляем грибы, солим, перчим. Тушим до полного испарения воды. Муку просеиваем. Внутри делаем ямку и наливаем теплую воду. Тонко раскатываем тесто. Вырезаем круглой формой. В каждый кружочек кладем грибы и защипываем, как пельмени. Для подачи процеживаем борщ. В миску набрасываем ушки, заливаем отваром.

Это блюдо нереально ароматное и вкусное. Поскольку она постная, ее можно подавать на Святвечер, как и нежные постные пампушки.