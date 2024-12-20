Этот борщ нереально вкусен: приготовьте его на Святвечер – и никто не заметит, что он без мяса (видео)
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Как приготовить борщ на Святвечер
Святвечер, который отмечают 24 декабря, — это последний день поста. Принято в этот день ставить на стол 12 блюд. Мы рассказывали, как приготовить кутью. Теперь делимся рецептом традиционного украинского блюда – борща с ушками.
Ну кулинарном ютуб-канале "Карпатские шкварки" поделились рецептом фантастически ароматного и яркого борща. В него обязательно кладут два целых листа капусты, а также тертые квашеные помидоры.
Ингредиенты:
- Вода – 3.5 л
- Свекла — 1 кг
- Лук — 2 шт
- Морковь — 1 шт
- Капуста — 2 листа
- Корень петрушки — 2 шт.
- Перец душистый.
- Перец горошком — 5
- Сахар – 1 ч. л.
- Соль – 1 ст. л.
- Лавровый лист — 1 шт.
Для ушек:
- Грибы сушеные — 70 г
- Лук — 1 шт
- Соль, перец по вкусу
- Масло для жарки
- Мука — 220 г
- Вода — 100 г
- Соль
- Масло растительное – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Отвариваем свеклу. В кастрюлю кладем луковицу, корень петрушки, черный перец. Кладем капусту — два целых листика.
- Даем покипеть 15 минут. Луковицу нарезаем мелко и обжариваем на растительном масле.
- Свеклу крупно натираем. Свеклу добавляем к зажарке, перемешиваем.
- Добавляем сахар и соль. Перемешиваем и тушим еще 5 минут.
- Для ушек замачиваем на 20 минут белые грибы. Отвариваем 40 минут в подсоленной воде.
- К луку добавляем грибы, солим, перчим. Тушим до полного испарения воды.
- Муку просеиваем. Внутри делаем ямку и наливаем теплую воду.
- Тонко раскатываем тесто. Вырезаем круглой формой. В каждый кружочек кладем грибы и защипываем, как пельмени.
- Для подачи процеживаем борщ. В миску набрасываем ушки, заливаем отваром.
Это блюдо нереально ароматное и вкусное. Поскольку она постная, ее можно подавать на Святвечер, как и нежные постные пампушки.