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Ароматний узвар готується так: класичний рецепт до куті на святковий стіл (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Рецепт смачного узвару
Рецепт смачного узвару. Фото produkty24.com.ua

Як приготувати узвар на Різдво

На Різдво готують не лише кутю. До речі, ми ділились цікавим її рецептом — з рису. Для багатьох незмінним супутником цієї страви є узвар. Його використовують для надання куті потрібної консистенції.

Рецептом поділились на ютуб-каналі "Наші Бесаги". Узвар та кутя прийшли до нас ще з часів кам’яної доби. Ділимось рецептом узвару з яблучної, грушевої, та сливової сушениці. Кількість інгредієнтів — аж на п’ять літрів узвару.

Інгредієнти:

  • сушені яблука — 3 великі жмені
  • сушені груші — 1 велика жменя
  • сушений чорнослив — 1 велика жменя
  • вода — 5 літрів
  • мед — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Замочуємо всі сухофрукти у воді на 20 хвилин. Коли вони трохи постоять, відкидаємо їх на сито та промиваємо чистою водою.
  2. У велику каструлю наливаємо чисту воду. Додаємо сушені яблука, груші та чорнослив. Ставимо на вогонь.
  3. Доводимо узвар до кипіння. Після цього варимо ще 5-10 хвилин — і вимикаємо вогонь.
  4. Накриваємо кришкою та даємо настоятися напою декілька годин. Перед подачею підсолоджуємо узвар медом до смаку.

Узвар виходить духмяним, насиченим і дуже смачним. Такий можна і в кутю налити, і просто смакувати. Також ми розповідали, як приготувати ніжні пісні пампушки у цукровій пудрі.

Теги:
#Рецепт #Різдво #Кутя #Узвар #Узвар із сухофруктів