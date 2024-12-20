Ароматний узвар готується так: класичний рецепт до куті на святковий стіл (відео)

Як приготувати узвар на Різдво

На Різдво готують не лише кутю. До речі, ми ділились цікавим її рецептом — з рису. Для багатьох незмінним супутником цієї страви є узвар. Його використовують для надання куті потрібної консистенції.

Рецептом поділились на ютуб-каналі "Наші Бесаги". Узвар та кутя прийшли до нас ще з часів кам’яної доби. Ділимось рецептом узвару з яблучної, грушевої, та сливової сушениці. Кількість інгредієнтів — аж на п’ять літрів узвару.

Інгредієнти:

сушені яблука — 3 великі жмені

сушені груші — 1 велика жменя

сушений чорнослив — 1 велика жменя

вода — 5 літрів

мед — до смаку

Спосіб приготування:

Замочуємо всі сухофрукти у воді на 20 хвилин. Коли вони трохи постоять, відкидаємо їх на сито та промиваємо чистою водою. У велику каструлю наливаємо чисту воду. Додаємо сушені яблука, груші та чорнослив. Ставимо на вогонь. Доводимо узвар до кипіння. Після цього варимо ще 5-10 хвилин — і вимикаємо вогонь. Накриваємо кришкою та даємо настоятися напою декілька годин. Перед подачею підсолоджуємо узвар медом до смаку.

Узвар виходить духмяним, насиченим і дуже смачним. Такий можна і в кутю налити, і просто смакувати. Також ми розповідали, як приготувати ніжні пісні пампушки у цукровій пудрі.