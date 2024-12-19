Найсмачніша рисова кутя: готується значно швидше, ніж пшенична (відео)

Так готується дуже смачна кутя

На Святвечір, який українці відзначають 24 грудня, готують 12 страв, серед яких зіркою є кутя. Найбільш традиційним вважають її варіант з пшениці. Однак інші рецепти теж мають право на існування.

Приміром, кутя з рису готується значно швидше, ніж пшенична, а виходить вона не менш смачна та ароматна. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Привітання українською від щирого серця!"

Інгредієнти:

Рис — 1 склянка

Вода — 2 склянки

Молоко — 1 склянка (за бажанням)

Мед — 2-3 ст. ложки

Родзинки — 100 г

Горіхи — 100 г

Мак — 100 г

Сухофрукти (родзинки, курага, чорнослив) — 100 г

Дрібка солі

Узвар (за бажанням)

Спосіб приготування:

Використовуйте круглий рис, оскільки він добре зберігає текстуру. Промийте рис кілька разів у холодній воді до її прозорості. Залийте рис водою, додайте дрібку солі та варіть на повільному вогні до готовності. Для ніжнішого смаку наприкінці варіння можна додати молоко, але це по бажанню. У теплу, але не гарячу кутю додайте мед. Запарте мак окропом на 20-30 хвилин, а потім розітріть або подрібніть блендером, щоб виділилося молочко. Запарте сухофрукти у гарячій воді на 10 хвилин, потім обсушіть. Крупні шматочки подрібніть. Горіхи обсмажте на сухій сковорідці та подрібніть ножем. У охолоджений рис з медом додайте мак, сухофрукти та горіхи. Добре перемішайте, за бажанням можна залити узваром.

Додавання узвару — це справа навіть не стільки смаку, скільки традицій. Є ще чимало різдвяних звичаїв, пов’язаних з гастрономією. До прикладу, ми розповідали, як приготувати ніжні пісні пампухи.