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Найсмачніша рисова кутя: готується значно швидше, ніж пшенична (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудовий варіант лінивої куті
Чудовий варіант лінивої куті. Фото Скриншот з відео

Так готується дуже смачна кутя

На Святвечір, який українці відзначають 24 грудня, готують 12 страв, серед яких зіркою є кутя. Найбільш традиційним вважають її варіант з пшениці. Однак інші рецепти теж мають право на існування.

Приміром, кутя з рису готується значно швидше, ніж пшенична, а виходить вона не менш смачна та ароматна. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Привітання українською від щирого серця!"

Інгредієнти:

  • Рис — 1 склянка
  • Вода — 2 склянки
  • Молоко — 1 склянка (за бажанням)
  • Мед — 2-3 ст. ложки
  • Родзинки — 100 г
  • Горіхи — 100 г
  • Мак — 100 г
  • Сухофрукти (родзинки, курага, чорнослив) — 100 г
  • Дрібка солі
  • Узвар (за бажанням)

Спосіб приготування:

  1. Використовуйте круглий рис, оскільки він добре зберігає текстуру. Промийте рис кілька разів у холодній воді до її прозорості.
  2. Залийте рис водою, додайте дрібку солі та варіть на повільному вогні до готовності. Для ніжнішого смаку наприкінці варіння можна додати молоко, але це по бажанню.
  3. У теплу, але не гарячу кутю додайте мед. Запарте мак окропом на 20-30 хвилин, а потім розітріть або подрібніть блендером, щоб виділилося молочко.
  4. Запарте сухофрукти у гарячій воді на 10 хвилин, потім обсушіть. Крупні шматочки подрібніть. Горіхи обсмажте на сухій сковорідці та подрібніть ножем.
  5. У охолоджений рис з медом додайте мак, сухофрукти та горіхи. Добре перемішайте, за бажанням можна залити узваром.

Додавання узвару — це справа навіть не стільки смаку, скільки традицій. Є ще чимало різдвяних звичаїв, пов’язаних з гастрономією. До прикладу, ми розповідали, як приготувати ніжні пісні пампухи.

Теги:
#Рецепт #Різдво #Кутя #Рис