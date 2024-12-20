Ароматныйузвар готовится так: классический рецепт в кутью на праздничный стол (видео)
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Как приготовить компот на Рождество
На Рождество готовят не только кутью. Кстати, мы делились интересным ее рецептом – из риса. Для многих неизменным спутником этого блюда является узвар. Его используют для придания куте нужной консистенции.
Рецептом поделились на ютуб-канале "Наши Бесаги". Узвар и кутья пришли к нам еще со времен каменного века. Делимся рецептом напитка из яблочной, грушевой и сливовой сушеницы. Количество ингредиентов – аж на пять литров узвара.
Ингредиенты:
- сушеные яблоки — 3 большие горсти
- сушеные груши — 1 большая горсть
- сушеный чернослив — 1 большая горсть
- вода — 5 литров
- мед — по вкусу
Способ приготовления:
- Замачиваем все сухофрукты в воде на 20 минут. Когда они немного постоят, отбрасываем их на сито и промываем чистой водой.
- В большую кастрюлю наливаем чистую воду. Добавляем сушеные яблоки, груши и чернослив. Ставим на огонь.
- Доводим узвар до кипения. После этого варим еще 5-10 минут – и выключаем огонь.
- Накрываем крышкой и даем настояться несколько часов. Перед подачей подслащиваем напиток медом по вкусу.
Узвар получается ароматным, насыщенным и очень вкусным. Такой можно и в кутью налить, и просто смаковать. Также мы рассказывали, как приготовить нежные постные пончики в сахарной пудре.