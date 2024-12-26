Оригінальна подача та вишуканий смак: приготуйте до новорічного столу салат "Смарагд" (відео)

Красивий та апетитний салат

Господині уже складають меню до Нового року та список продуктів. Зокрема, можна запекти курочка, оригінально подати бутерброди зі шпротами та зробити смачні салати.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом салату, який не лише можна подати цікаво, але й він виходить дуже смачним. Йдеться про салат з пекінською капустою, куркою та сиром. Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "valeriia.cooking".

Як приготувати салат "Смарагд"

Інгредієнти:

варене куряче філе – 300 г;

пекінська капуста;

яйця варені – 2 шт.;

помідор – 1 шт.;

тертий сир – 80 г;

майонез – за смаком;

тостовий хліб/батон – для сухариків + паприка, сіль;

Спосіб приготування:

1.Усі інгредієнти подрібнити.

2.Викласти салат шарами: куряче філе – майонез – пекінська капуста – майонез – помідор – яйця – майонез – сир – майонез.

3.Для сухариків нарізати кубиками тостовий хліб, посипати паприкою та сіллю та підсмажити на вершковому маслі або маслі ГХІ.

4.Перед подачею посипаємо сухариками.