Як подати розкішно звичайні бутерброди зі шпротами: економний рецепт на Новий рік (відео)

Чудові бутерброди до святкового столу

Є чимало закусок на святковий стіл. Ми розповідали, як приготувати апетитні бутерброди-зіроньки. Тепер ділимось рецептом цікавої варіації бутербродів зі шпротами, які значно смачніші та оригінальніші, ніж традиційні.

Рецептом поділились у кулінарному блозі chikalo_official.ua. Шпроти кладуться найзвичайніші, секрет — у особливій намазці під ними.

Інгредієнти:

яйця — 3 шт;

плавлений сирок — 3 пачки;

свіжа петрушка — 3 гілочки;

маринований огірок — 100 г;

часник — 3-4 зубчики;

свіженький багет — 1 шт;

шпроти в олії — 1 банка;

сіль та перець до смаку.

Спосіб приготування:

Яйця відварюємо накруто. Охолоджуємо їх у холодній воді, чистимо від шкаралупи та розрізаємо навпіл. Багет нарізаємо на скибочки. Викладаємо їх на деко, застелене пергаментом, та підсушуємо в духовій шафі впродовж 5-7 хвилин. Тим часом в чашу блендера перекладаємо петрушку, плавлений сир, відварені яйця, мариновані огірочки, часник. Солимо, перчимо та перебиваємо все до однорідної консистенції. Формуємо наші канапки. На шматочки багета викладаємо намазку. Щоб було красивіше, можна перекласти її у кондитерський мішок. Викладаємо шпроти та прикрашаємо свіжою зеленню.

Такі бутерброди красиві, смачні і значно цікавіші, ніж стандартні. Також ми розповідали, як приготувати апетитний салат з печінкою.