Як подати розкішно звичайні бутерброди зі шпротами: економний рецепт на Новий рік (відео)
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Чудові бутерброди до святкового столу
Є чимало закусок на святковий стіл. Ми розповідали, як приготувати апетитні бутерброди-зіроньки. Тепер ділимось рецептом цікавої варіації бутербродів зі шпротами, які значно смачніші та оригінальніші, ніж традиційні.
Рецептом поділились у кулінарному блозі chikalo_official.ua. Шпроти кладуться найзвичайніші, секрет — у особливій намазці під ними.
Інгредієнти:
- яйця — 3 шт;
- плавлений сирок — 3 пачки;
- свіжа петрушка — 3 гілочки;
- маринований огірок — 100 г;
- часник — 3-4 зубчики;
- свіженький багет — 1 шт;
- шпроти в олії — 1 банка;
- сіль та перець до смаку.
Спосіб приготування:
- Яйця відварюємо накруто. Охолоджуємо їх у холодній воді, чистимо від шкаралупи та розрізаємо навпіл.
- Багет нарізаємо на скибочки. Викладаємо їх на деко, застелене пергаментом, та підсушуємо в духовій шафі впродовж 5-7 хвилин.
- Тим часом в чашу блендера перекладаємо петрушку, плавлений сир, відварені яйця, мариновані огірочки, часник. Солимо, перчимо та перебиваємо все до однорідної консистенції.
- Формуємо наші канапки. На шматочки багета викладаємо намазку. Щоб було красивіше, можна перекласти її у кондитерський мішок. Викладаємо шпроти та прикрашаємо свіжою зеленню.
Такі бутерброди красиві, смачні і значно цікавіші, ніж стандартні. Також ми розповідали, як приготувати апетитний салат з печінкою.