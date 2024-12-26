Оригинальная подача и изысканный вкус: приготовьте к новогоднему столу салат "Изумруд" (видео)
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Красивый и аппетитный салат
Хозяйки уже составляют меню к Новому году и список продуктов. В частности, можно запечь курочка, оригинально подать бутерброды со шпротами и сделать вкусные салаты.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом салата, который не только можно подать интересно, но и получается очень вкусным. Речь идет о салате с пекинской капустой, курицей и сыром. Рецепт опубликовали на Instagram-странице "valeriia.cooking".
Как приготовить салат "Изумруд"
Ингредиенты:
- вареное куриное филе – 300 г;
- пекинская капуста;
- яйца вареные – 2 шт.;
- помидор – 1 шт.;
- тертый сыр – 80 г;
- майонез – по вкусу;
- тостовый хлеб/батон – для сухариков + паприка, соль;
Способ приготовления:
1.Все ингредиенты измельчить.
2.Выложить салат слоями: куриное филе – майонез – пекинская капуста – майонез – помидор – яйца – майонез – сыр – майонез.
3.Для сухариков нарезать кубиками тостовый хлеб, посыпать паприкой и солью и поджарить на сливочном масле или масле ГХИ.
4. Перед подачей посыпаем сухариками.