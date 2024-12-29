Справитесь за семь минут: булгур получится ароматным и сытным

Прекрасный обед или ужин для всей семьи

Быстрые блюда выручают, когда времени или желания стоять за плитой нет. Так, можно приготовить пасту, отварить гречку или приготовить вкусный булгур.

На приготовление вы потратите всего семь минут – остальные сделают кастрюлю. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить булгур

Ингредиенты:

100 г булгура;

20 г сливочного масла;

1 ст.

соль;

кипяток;

Способ приготовления:

1. Хорошо промыть крупу и обжарить на сливочном масле 5 минут.

2. Добавить соль по специи, перемешать и жарить еще 5-7 минут.

3. Залить кипятком (вода должна полностью покрыть крупу) и готовить на среднем огне до полного испарения и поглощения воды.