В міру солона та надзвичайно ніжна: як швидко засолити рибу (відео)
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Смачна та корисна закуска
До новорічного столу можна не лише приготувати смачні брускети з хамоном та хурмою, але й самостійно засолити рибу. Так, вона вийде не лише бюджетнішою, але й смачнішою.
Солону рибу можна викласти на бутерброди на святковий стіл, а потім їсти на сніданок чи як перекус. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "fes_anna_olexandrivna".
Як засолити червону рибу
Інгредієнти на 300 грамів риби:
- сіль – 2 ч. л.;
- цукор – 1 ч. л.;
- олія – 1 ст. л.;
Спосіб приготування:
1.Змішати сіль та цукор.
2.Гарненько намастити рибу гарно з усіх сторін сумішшю солі та цукру.
3.Залишити на 2-4 години при кімнатній температурі та покласти на ніч в холодильник.
4.Протерти рибу паперовим рушником від зайвої вологи.
5.Змастити олією та подати до столу.