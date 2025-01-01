В міру солона та надзвичайно ніжна: як швидко засолити рибу (відео)

Смачна та корисна закуска

До новорічного столу можна не лише приготувати смачні брускети з хамоном та хурмою, але й самостійно засолити рибу. Так, вона вийде не лише бюджетнішою, але й смачнішою.

Солону рибу можна викласти на бутерброди на святковий стіл, а потім їсти на сніданок чи як перекус. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "fes_anna_olexandrivna".

Як засолити червону рибу

Інгредієнти на 300 грамів риби:

сіль – 2 ч. л.;

цукор – 1 ч. л.;

олія – 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Змішати сіль та цукор.

2.Гарненько намастити рибу гарно з усіх сторін сумішшю солі та цукру.

3.Залишити на 2-4 години при кімнатній температурі та покласти на ніч в холодильник.

4.Протерти рибу паперовим рушником від зайвої вологи.

5.Змастити олією та подати до столу.