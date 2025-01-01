В меру соленая и нежная: как быстро засолить рыбу (видео)

Вкусная и полезная закуска

К новогоднему столу можно приготовить не только вкусные брускеты с хамоном и хурмой, но и самостоятельно засолить рыбу. Так, она получится не только более бюджетной, но и более вкусной.

Соленую рыбу можно выложить на бутерброды на праздничный стол, а затем есть на завтрак или как перекус. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "fes_anna_olexandrivna".

Как засолить красную рыбу

Ингредиенты на 300 граммов рыбы:

соль – 2 ч. л.;

сахар – 1 ч. л.;

масло – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Смешать соль и сахар.

2. Хорошенько смазать рыбу хорошо со всех сторон смесью соли и сахара.

3. Оставить на 2-4 часа при комнатной температуре и положить на ночь в холодильник.

4.Протереть рыбу бумажным полотенцем от излишней влаги.

5. Смазать маслом и подать на стол.