Укр

В меру соленая и нежная: как быстро засолить рыбу (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Простое приготовление соленой красной рыбы
Простое приготовление соленой красной рыбы. Фото 1000.menu

Вкусная и полезная закуска

К новогоднему столу можно приготовить не только вкусные брускеты с хамоном и хурмой, но и самостоятельно засолить рыбу. Так, она получится не только более бюджетной, но и более вкусной.

Соленую рыбу можно выложить на бутерброды на праздничный стол, а затем есть на завтрак или как перекус. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "fes_anna_olexandrivna".

Как засолить красную рыбу

Ингредиенты на 300 граммов рыбы:

  • соль – 2 ч. л.;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • масло – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Смешать соль и сахар.

2. Хорошенько смазать рыбу хорошо со всех сторон смесью соли и сахара.

3. Оставить на 2-4 часа при комнатной температуре и положить на ночь в холодильник.

4.Протереть рыбу бумажным полотенцем от излишней влаги.

5. Смазать маслом и подать на стол.

Теги:
#Красная рыба #Риба #Готовим дома