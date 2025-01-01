В меру соленая и нежная: как быстро засолить рыбу (видео)
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Вкусная и полезная закуска
К новогоднему столу можно приготовить не только вкусные брускеты с хамоном и хурмой, но и самостоятельно засолить рыбу. Так, она получится не только более бюджетной, но и более вкусной.
Соленую рыбу можно выложить на бутерброды на праздничный стол, а затем есть на завтрак или как перекус. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "fes_anna_olexandrivna".
Как засолить красную рыбу
Ингредиенты на 300 граммов рыбы:
- соль – 2 ч. л.;
- сахар – 1 ч. л.;
- масло – 1 ст. л.;
Способ приготовления:
1.Смешать соль и сахар.
2. Хорошенько смазать рыбу хорошо со всех сторон смесью соли и сахара.
3. Оставить на 2-4 часа при комнатной температуре и положить на ночь в холодильник.
4.Протереть рыбу бумажным полотенцем от излишней влаги.
5. Смазать маслом и подать на стол.