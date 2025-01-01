Можна порадувати гостей на свято: як приготувати млинці з трьома начинками (відео)

Такі млинці виглядають ефектно

Млинці – це універсальна страва, яка чудово підходить як для сніданку, так і для обіду чи вечері. Ключовим елементом є начинка, яка визначає характер і смак цієї страви.

Фудблогерка з TikTok під ніком "ann food" поділилася рецептом млинців, які вразять не тільки своїм смаком, але й оригінальним та незвичайним виглядом. Для їх приготування використовуються одразу три різновиди начинки.

Як приготувати млинці з трьома начинками

Інгредієнти для млинців:

яйця – 2 шт.;

цукор – 20 г;

молоко – 270 мл;

борошно – 120 г;

вершкове масло розтоплене – 30 г;

Інгредієнти для сирної начинки:

кисломолочний сир – 250 г;

цукор – 50 г;

ванільний цукор – 5 г;

молоко – 1 ст. л.;

Інгредієнти для вишневої начинки:

вишня заморожена – 350 г;

цукор – 50 г;

крохмаль – 1 ст. л.;

Інгредієнти для макової начинки:

готова макова начинка – 258 г;

Спосіб приготування:

1.Для приготування млинців змішати усі інгредієнти та обсмажити на розігрітій з олією сковороді до готовності.

2.Приготувати сирну начинку, змішавши всі інгредієнти. та перебити занурювальним блендером.

3.Приготувати вишневу начинку, додавши до мороженої вишні цукор та крохмаль.

4.На маленькому вогні постійно помішуючи довести вишневу начинку до загущення, охолодити.

5.Сформувати млинці, виклавши на край млинця вишневу начинку та загорнути, щоб її не було видно.

6.Викласти макову начинку і знову загорнути, підгортаючи вільні краї збоку.

7.Викласти сирну начинку та загорнути млинець до кінця.

8.Розрізати млинці навпіл та подати до столу.