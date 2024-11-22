Виходять тонкими, ажурними та не пригорають: найвдаліший рецепт тіста для млинців (відео)
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Млинці виходять дуже тонкими
Кожна господиня має свій фірмовий рецепт млинців. Хтось готує їх на воді, хтось на окропі, а хтось на кефірі.
Сьогодні ми хочемо запропонувати тонкі еластичні млинці на молоці. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".
Як приготувати тонкі млинці на молоці
Інгредієнти:
- молоко (ледь тепле) – 500 мл;
- яйця – 3 шт.;
- цукор – 2 ст. л.;
- борошно – 1,5 склянки (220 г);
- олія – 2-3 ст. л.;
- дрібка солі;
- вершкове масло або сало для смаження;
Спосіб приготування:
1.Яйця збити з цукром та сіллю.
2.Всипати порціями просіяне борошно.
3.Добре перемішати за допомогою вінчика і влити ледь тепле молоко. Важливо робити ці дії в такому порядку, щоб млинці не мали грудочок.
4.Перемішати до поєднання і в кінці додати олію.
5.Перемішати та залишити тісто на 15 хвилин відпочити.
6.Розігріти сковорідку до дуже гарячого стану.
7.Покласти шматочок масла і можна починати смажити млинці.
8.Обсмажити млинці на середньому вогні приблизно 3-5 хвилин з кожного боку.