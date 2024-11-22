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Виходять тонкими, ажурними та не пригорають: найвдаліший рецепт тіста для млинців (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
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Млинці виходять дуже тонкими

Кожна господиня має свій фірмовий рецепт млинців. Хтось готує їх на воді, хтось на окропі, а хтось на кефірі.

Сьогодні ми хочемо запропонувати тонкі еластичні млинці на молоці. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати тонкі млинці на молоці

Інгредієнти:

  • молоко (ледь тепле) – 500 мл;
  • яйця – 3 шт.;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • борошно – 1,5 склянки (220 г);
  • олія – 2-3 ст. л.;
  • дрібка солі;
  • вершкове масло або сало для смаження;

Спосіб приготування:

1.Яйця збити з цукром та сіллю.

2.Всипати порціями просіяне борошно.

3.Добре перемішати за допомогою вінчика і влити ледь тепле молоко. Важливо робити ці дії в такому порядку, щоб млинці не мали грудочок.

4.Перемішати до поєднання і в кінці додати олію.

5.Перемішати та залишити тісто на 15 хвилин відпочити.

6.Розігріти сковорідку до дуже гарячого стану.

7.Покласти шматочок масла і можна починати смажити млинці.

8.Обсмажити млинці на середньому вогні приблизно 3-5 хвилин з кожного боку.

Теги:
#Молоко #Млинці #Готуємо вдома