Виходять тонкими, ажурними та не пригорають: найвдаліший рецепт тіста для млинців (відео)

Млинці виходять дуже тонкими

Кожна господиня має свій фірмовий рецепт млинців. Хтось готує їх на воді, хтось на окропі, а хтось на кефірі.

Сьогодні ми хочемо запропонувати тонкі еластичні млинці на молоці. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати тонкі млинці на молоці

Інгредієнти:

молоко (ледь тепле) – 500 мл;

яйця – 3 шт.;

цукор – 2 ст. л.;

борошно – 1,5 склянки (220 г);

олія – 2-3 ст. л.;

дрібка солі;

вершкове масло або сало для смаження;

Спосіб приготування:

1.Яйця збити з цукром та сіллю.

2.Всипати порціями просіяне борошно.

3.Добре перемішати за допомогою вінчика і влити ледь тепле молоко. Важливо робити ці дії в такому порядку, щоб млинці не мали грудочок.

4.Перемішати до поєднання і в кінці додати олію.

5.Перемішати та залишити тісто на 15 хвилин відпочити.

6.Розігріти сковорідку до дуже гарячого стану.

7.Покласти шматочок масла і можна починати смажити млинці.

8.Обсмажити млинці на середньому вогні приблизно 3-5 хвилин з кожного боку.