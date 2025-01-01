Можно порадовать гостей на праздник: как приготовить блины с тремя начинками (видео)
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Такие блины выглядят эффектно
Блинчики – это универсальное блюдо, которое отлично подходит как для завтрака, так и для обеда или ужина. Ключевым элементом является начинка, определяющая характер и вкус этого блюда.
Фудблогерка из TikTok под ником "ann food" поделилась рецептом блинов, которые поразят не только своим вкусом, но и оригинальным и необычным видом. Для их приготовления используются сразу три разновидности начинки.
Как приготовить блины с тремя начинками
Ингредиенты для блинов:
- яйца – 2 шт.;
- сахар – 20 г;
- молоко – 270 мл;
- мука – 120 г;
- сливочное масло растопленное – 30 г;
Ингредиенты для творожной начинки:
- творог – 250 г;
- сахар – 50 г;
- ванильный сахар – 5 г;
- молоко – 1 ст.
Ингредиенты для вишневой начинки:
- вишня замороженная – 350 г;
- сахар – 50 г;
- крахмал – 1 ст. л.;
Ингредиенты для маковой начинки:
- готовая маковая начинка – 258 г;
Способ приготовления:
1.Для приготовления блинов смешать все ингредиенты и обжарить на разогретой с маслом сковороде до готовности.
2.Приготовить творожную начинку, смешав все ингредиенты и перебить погружным блендером.
3.Приготовить вишневую начинку, добавив к мороженой вишне сахар и крахмал.
4.На маленьком огне постоянно помешивая довести вишневую начинку до загущения, охладить.
5. Сформировать блины, выложив на край блина вишневую начинку и завернуть, чтобы ее не было видно.
6.Выложить маковую начинку и снова завернуть, окутывая свободные края сбоку.
7.Выложить творожную начинку и завернуть блинчик до конца.
8. Разрезать блины пополам и подать на стол.