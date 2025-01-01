Можно порадовать гостей на праздник: как приготовить блины с тремя начинками (видео)

Такие блины выглядят эффектно

Блинчики – это универсальное блюдо, которое отлично подходит как для завтрака, так и для обеда или ужина. Ключевым элементом является начинка, определяющая характер и вкус этого блюда.

Фудблогерка из TikTok под ником "ann food" поделилась рецептом блинов, которые поразят не только своим вкусом, но и оригинальным и необычным видом. Для их приготовления используются сразу три разновидности начинки.

Как приготовить блины с тремя начинками

Ингредиенты для блинов:

яйца – 2 шт.;

сахар – 20 г;

молоко – 270 мл;

мука – 120 г;

сливочное масло растопленное – 30 г;

Ингредиенты для творожной начинки:

творог – 250 г;

сахар – 50 г;

ванильный сахар – 5 г;

молоко – 1 ст.

Ингредиенты для вишневой начинки:

вишня замороженная – 350 г;

сахар – 50 г;

крахмал – 1 ст. л.;

Ингредиенты для маковой начинки:

готовая маковая начинка – 258 г;

Способ приготовления:

1.Для приготовления блинов смешать все ингредиенты и обжарить на разогретой с маслом сковороде до готовности.

2.Приготовить творожную начинку, смешав все ингредиенты и перебить погружным блендером.

3.Приготовить вишневую начинку, добавив к мороженой вишне сахар и крахмал.

4.На маленьком огне постоянно помешивая довести вишневую начинку до загущения, охладить.

5. Сформировать блины, выложив на край блина вишневую начинку и завернуть, чтобы ее не было видно.

6.Выложить маковую начинку и снова завернуть, окутывая свободные края сбоку.

7.Выложить творожную начинку и завернуть блинчик до конца.

8. Разрезать блины пополам и подать на стол.