"Олів'є" точно пора на смітник: скільки можна зберігати новорічні страви

Терміни зберігання для готових страв

Для багатьох святковий стіл на Новий рік — це історія, що повторюється. Олів’є, крабовий салат, оселедець під шубою та запечена курка чи качка — стандартний набір. Однак дуже часто це все неможливо з’їсти в новорічну ніч.

Зберігання готових страв потребує уваги та чітких термінів. Час, який "живе" та чи інша страва залежить від інгредієнтів та умов зберігання. "Телеграф" розповідає про це детальніше.

Скільки зберігати Олів'є в холодильнику?

Заправлений майонезом салат "Олів'є" є найбільш швидкопсувним. Рекомендується вживати його протягом 4-6 годин після заправки. Зберігання в холодильнику не повинно перевищувати 24 годин, тож якщо у вас цей салат ще лишився, йому точно пора на смітник.

Якщо ж інгредієнти салату (нарізані овочі, яйця, ковбаса) зберігаються окремо без заправки, термін їх зберігання в холодильнику може бути до 2-3 днів. Заправляти салат майонезом слід безпосередньо перед подачею — так і смак страви буде кращим. Це стосується всіх салатів з майонезом, таких як крабовий чи салат з ананасом

Оселедець під шубою: терміни зберігання

Салат "Оселедець під шубою" одразу при збиранні заправляється майонезом. Тому в холодильнику він зберігається не більше 24-48 годин. Навіть в межах цього часу зберігайте салат в герметичному контейнері в найхолоднішому місці холодильника.

Запечена курка чи качка

Запечену птицю можна зберігати в холодильнику до 3-4 днів. Важливо зберігати її в герметичному контейнері або загорнутою у фольгу чи харчову плівку — так вона не буде всихати і максимально збереже свій смак.

Зберігайте страви в герметичних контейнерах або щільно загорнутими. Так вони не будуть обвітрюватись і обмінюватись запахами. Також ми розповідали, як приготувати смачний торт без випічки — це дуже швидко і смачно, тож вам не знадобиться його зберігати.