На цей новорічний тортик ви витратите всього 10 хвилин: як приготувати з печива (відео)

Чудовий десерт на зимові свята

Зазвичай на десерти витрачається чимало часу. Навіть щось просте, як німецький яблучний пиріг, потребує зусиль, замішування та випікання. Однак є десерти, які готуються надзвичайно просто та швидко.

На кулінарному ютуб-каналі Magische Desserts розповіли, як приготувати новорічний торт без випічки. На його приготування ви потратите всього 10 хвилин, решту часу він буде просто стояти в холодильнику.

Інгредієнти:

200 г печива савоярді;

2 яєчних жовтки;

100 г цукру;

сік 1 лимона;

50 г кукурудзяного крохмалю;

500 мл молока;

80 г білого шоколаду.

Спосіб приготування:

Печивка савоярді розрізаємо навпіл. Беремо форму, в якій буде зручно формувати тортик. Вмочуємо половинки у молоко та викладаємо у форму зрізом вниз. Таким чином заповнюємо всю форму. З лимона вичавлюємо сік. Розбиваємо яйця та відділяємо білки від жовтків. Жовтки в мисці заливаємо лимонним соком. Засипаємо цукром та перемішуємо вінчиком. Додаємо кукурудзяний крохмаль, вмішуємо. Не перестаючи збивати, вливаємо молоко. Ставимо на повільний вогонь. Варимо, постійно помішуючи, поки суміш не загусне. Додаємо шматочки білого шоколаду та перемішуємо. Заливаємо печиво у формі. Ставимо торт у холодильник на 1-2 години — для застигання крему.

Це надзвичайно ніжно, смачно та ароматно. Також ми розповідали, як приготувати смачний десерт пташине молоко.