На цей новорічний тортик ви витратите всього 10 хвилин: як приготувати з печива (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Чудовий десерт на зимові свята
Зазвичай на десерти витрачається чимало часу. Навіть щось просте, як німецький яблучний пиріг, потребує зусиль, замішування та випікання. Однак є десерти, які готуються надзвичайно просто та швидко.
На кулінарному ютуб-каналі Magische Desserts розповіли, як приготувати новорічний торт без випічки. На його приготування ви потратите всього 10 хвилин, решту часу він буде просто стояти в холодильнику.
Інгредієнти:
- 200 г печива савоярді;
- 2 яєчних жовтки;
- 100 г цукру;
- сік 1 лимона;
- 50 г кукурудзяного крохмалю;
- 500 мл молока;
- 80 г білого шоколаду.
Спосіб приготування:
- Печивка савоярді розрізаємо навпіл. Беремо форму, в якій буде зручно формувати тортик.
- Вмочуємо половинки у молоко та викладаємо у форму зрізом вниз. Таким чином заповнюємо всю форму.
- З лимона вичавлюємо сік. Розбиваємо яйця та відділяємо білки від жовтків. Жовтки в мисці заливаємо лимонним соком.
- Засипаємо цукром та перемішуємо вінчиком. Додаємо кукурудзяний крохмаль, вмішуємо. Не перестаючи збивати, вливаємо молоко.
- Ставимо на повільний вогонь. Варимо, постійно помішуючи, поки суміш не загусне. Додаємо шматочки білого шоколаду та перемішуємо.
- Заливаємо печиво у формі. Ставимо торт у холодильник на 1-2 години — для застигання крему.
Це надзвичайно ніжно, смачно та ароматно. Також ми розповідали, як приготувати смачний десерт пташине молоко.