Так "крабовий" ви ще не їли: як зробити нудний салат розкішним (відео)

Як приготувати його неймовірно смачно

Всі знають, який на смак "крабовий" салат. Однак ми розповімо, як приготувати його значно цікавіше і смачніше, ніж у нудній класичній версії. Цей рецепт передбачає додавання ананасів. До речі, ми ділились ще одним салатом з ананасами.

Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі Mil Alexx. Цей салат дуже апетитний, соковитий та смачний. Точно вартий того, щоб поставити його на новорічний стіл.

Інгредієнти:

300 г крабових паличок

5 варених яєць

200 г твердого сиру

250 г консервованої кукурудзи

250 г консервованого ананасу

сіль, перець

140 г майонезу

часник до смаку

Спосіб приготування:

Спершу нарізаємо крабові палички досить великими шматками. Беремо п'ять заздалегідь відварених яєць та чистимо їх від шкаралупи. Яйця нарізаємо на дрібні шматочки. Після цього нарізаємо твердий сир великими кубиками. Чим смачнішим буде сир, який ви взяли — тим смачнішим буде салат. Додаємо банку консервованої кукурудзи. З неї потрібно заздалегідь злити всю воду, можна навіть просушити зернята на паперових рушниках. Ананас відціджуємо від води. Якщо він кільцями, то нарізаємо шматочками. Додаємо в салат. До смаку солимо, перчимо, подрібнюємо часник та заправляємо майонезом.

Ретельно вимішуємо салат при подачі та кладемо в красиву миску. Також ми розповідали, як приготувати бутерброди зі шпротами смачніше, ніж у класичній версії.