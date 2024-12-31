Так "крабовий" ви ще не їли: як зробити нудний салат розкішним (відео)
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Як приготувати його неймовірно смачно
Всі знають, який на смак "крабовий" салат. Однак ми розповімо, як приготувати його значно цікавіше і смачніше, ніж у нудній класичній версії. Цей рецепт передбачає додавання ананасів. До речі, ми ділились ще одним салатом з ананасами.
Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі Mil Alexx. Цей салат дуже апетитний, соковитий та смачний. Точно вартий того, щоб поставити його на новорічний стіл.
Інгредієнти:
- 300 г крабових паличок
- 5 варених яєць
- 200 г твердого сиру
- 250 г консервованої кукурудзи
- 250 г консервованого ананасу
- сіль, перець
- 140 г майонезу
- часник до смаку
Спосіб приготування:
- Спершу нарізаємо крабові палички досить великими шматками. Беремо п'ять заздалегідь відварених яєць та чистимо їх від шкаралупи.
- Яйця нарізаємо на дрібні шматочки. Після цього нарізаємо твердий сир великими кубиками. Чим смачнішим буде сир, який ви взяли — тим смачнішим буде салат.
- Додаємо банку консервованої кукурудзи. З неї потрібно заздалегідь злити всю воду, можна навіть просушити зернята на паперових рушниках.
- Ананас відціджуємо від води. Якщо він кільцями, то нарізаємо шматочками. Додаємо в салат. До смаку солимо, перчимо, подрібнюємо часник та заправляємо майонезом.
Ретельно вимішуємо салат при подачі та кладемо в красиву миску. Також ми розповідали, як приготувати бутерброди зі шпротами смачніше, ніж у класичній версії.